Soruşturma bitmedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da biri öğrenci yurdu üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda ele geçirilen 330 gram uyuşturucu ile ilgili soruşturma sürüyor. Operasyonda tutuklanan Joseph Mlamboo, Lunga Harison Dlamini ve Ernest Tembe Agborejan dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, ek süre talep edildi.

Soruşturmayı yürüten polis memuru Hüseyin Özdesoy, 4 Kasım 2020 tarihinde, Joseph Mlamboo’nun kalmakta olduğu yurt odasında uyuşturucu madde olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Özdesoy, söz konusu adreste yapılan aramada 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini ifade etti.

Özdesoy, gözaltına alınan Joseph Mlamboo’nun ifadesinde uyuşturucu maddeyi Lunga Harison Dlamini’den temin ettiğini söylediğini aktardı. Polis memuru Özdesoy, Lunga Harison Dlamini’nin

evine operasyon düzenlenerek, yapılan arama sonucu 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini anlattı. Özdesoy, zanlıdan yapılan soruşturmada Ernest Tembe Agborajah’ın tespit edildiğini açıkladı.

Ernest Tembe Agborajah’ın Gazimağusa’da bir sokakta tespit edildiğini kaydeden Özdesoy, bisikleti ile kaçmaya çalıştığını, bu esnada üzerindeki çantayı yol kenarına attığını aktardı.

Özdesoy, zanlının makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiğini ve çantada yapılan kontrolde 200 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade etti.

Sortuşturmanın devam ettiğini belirten Özdesoy, mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 6 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.