Gözyaşı döktüler

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Beyarmudu köyünde yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmek üzereyken yakalanan Kamerunlu Moris Mudo Molar, Aboubakar Bangouru, Amstrong Akam Ndum, Fatoumata Summoh, Aminata Keita ve Kaditou Bangorou dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılara güneye gitmek için yardım ettiği belirlenen bir kişinin arandığını belirtildi.

Mahkemede söz hakkı alan zanlılar ise “Ülkemizdeki kötü şartlardan dolayı kaçtık, bize yardım edin” diyerek gözyaşı döktü.

Aranan bir kişi var

Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis memuru İbrahim Bulut, 4 Ekim 2020 tarihinde Beyarmudu köyündeki ilkokulun bahçesinde, şüpheli Afrikalı şahısların olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların, ellerinde valizler ile okul bahçesinde tespit edildiklerini aktardı.

Bulut, zanlıların gözaltına alındığını, ifadelerinde tanımadıkları bir şahısla, para karşılığında güneydeki mülteci kamplarına gitmek için anlaştıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların bir şahıs aracılığı ile ilkokulun bahçesine getirildiklerini, hava karanlık olduğu için sabahı beklediklerini söylediklerini aktardı.

Bulut, zanlıları ilkokulun bahçesine götüren, KKTC uyruklu bir şahsın tespit edildiğini ve aranmakta olduğunu kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Bulut, mahkemeden ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar, “Ülkemizdeki kötü şartlardan dolayı kaçtık, bize yardım edin” diyerek gözyaşı döktü.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 6 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.