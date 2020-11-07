Çamaşır makinesine sakladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik Şube ekipleri, Nijerya uyruklu Ndzama Alex İgor’un evinde yaptığı arama sonucu 263 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Zanlı dün tutuklama talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik Şube’de görevli polis memuru Mustafa Kavaz, 5 Kasım 2020 tarihinde, zanlının ikametgâhında uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbar aldıklarını ve baskın yaptıklarını söyledi.

Zanlının da ikametgâh içerisinde tespit edildiğini aktaran Kavaz, yapılan arama sonucunda, banyo odası içerisinde bulunan çamaşır makinesinin içinde, 263 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini söyledi.

Mesele kapsamında aranmakta olan bir şahsın daha olduğunu aktaran Kavaz, mahkemeden süre talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.