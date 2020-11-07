İhtiyat Sandığı Dairesi'nde skandal

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İhtiyat Sandığı Dairesi Lefkoşa Şubesi'nde dün skandal yaşandı.

Dairede görevli memurlardan M.A. isimli erkek personel, mesai saatleri içerisinde porno izlerken bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Dairenin penceresinden dışarıdan içeriyi çeken vatandaş, memuru porno izlerken cep telefonu ile kayda aldı.

Kimliği belirsiz vatandaş çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

Mesai saatleri içerisinde yaşanan skandal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık, personelin ifadesini alırken, hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Bakanlık akşam saatlerinde ise yazılı açıklama yaparak, mesai saatleri içerisinde bilgisayarından cinsel içerikli video izleyen memurun görevine son verilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Gereken yapılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımıza bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde görevli bir memurun 6 Kasım 2020 tarihinde mesai saatleri içerisinde cinsel içerikli video izlediği görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine, İhtiyat Sandığı Dairesi çalışanlarının zan altında kalmaması amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konuyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapma gereği duymuştur.

Söz konusu kamu görevlisinin mesai saatleri içerisinde yaptığı davranış; Kamu Görevlileri Yasası ve ahlak kurallarına aykırı olup, İhtiyat Sandığı Dairesi çalışanlarının itibarına zarar vermiştir.

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu ile Bakanlığımız, ilgili kamu görevlisi hakkında disiplin soruşturması başlatarak; görevine son verilmesi hususunda gerekli girişimi başlatmıştır.

Mesai saatleri içerisinde, görevini kötüye kullanarak ahlak ilkeleri ile bağdaşmayan davranışlarda bulunan söz konusu görevli için Bakanlığımız tarafından gerekli yaptırımın ivedilikle uygulanacağı kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur."