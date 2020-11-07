30 gün bekleyecek

Suna ERDEN

Lefke’ye bağlı Yeşilyurt’ta trafikte ışıksız seyrettiği için durdurulan araçta ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Uyuşturucu maddenin araç sürücüsü Hammamıtı Mumurove’ye ait olduğu tespit edildi.

Soruşturma amaçlı 5 gündür tutuklu olan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 31 Ekim 2020 tarihinde saat 21.00 sıralarında sürücüsü Hammamıtı Mumurove olan ve Isa Laıresı, Nevers Kapambwe, Leon Takudzwa Chırenje, Donovan Kudakwashe Goreraza, Kelvin Kanawakura Tekere’nin yolcu olarak bulunduğu aracın trafikte ışıksız seyrettiği için durdurulduğunu söyledi.

Polis, Cengiz Topel Hastanesi yol kavşağında durdurulan aracın ön kapı camından dışarıya siyah renk bir cüzdan atıldığının fark edildiğini ifade etti.

Polis, cüzdanın bulunduğu ve içerisinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Araç sürücüsü Hammamıtı Salvador Mumurove ile yolcu olan diğer 5 kişinin tutuklandığını ifade etti.

Polis yapılan soruşturma sonucu diğer 5 kişinin mesele ile bağlantısının olmadığının anlaşıldığını ifade etti.

Polis, uyuşturucu maddenin zanlı Hammamıtı Mumurove’ye ait olduğunu tespit ettiklerini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 30 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020, 11:41