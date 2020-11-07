Kuzeyde 2, güneyde 224 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 2, Güney Kıbrıs’ta ise 224 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Güneyde toplam vaka sayısı 5 bin 557, kuzeyde ise 958 oldu.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 228 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını ve 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Pilli, vakaların hava yolu ile ülkeye geldiğini söyledi. Bakan Pilli’nin açıklamasına göre Covid-19 genel durumu şöyle:

Yapılan toplam test sayısı 230 bin 942, toplam vaka sayısı 958, iyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 902, tedavisi devam eden vaka sayısı 51, Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 1, Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı 40,toplam kaybedilen hasta sayısı 5, yoğun bakımda yatan hasta 0.

Güneyde rekor artışlar sürüyor

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan toplam 3 bin 696 test sonucunda 224 pozitif vaka belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 5 bin 557 oldu.