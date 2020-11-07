4 farklı senaryo

Ömer KADİROĞLU

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün parlamentoda temsil edilen siyasi parti liderleriyle ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşme sonrasında hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e vereceği bildirildi. Saner’in bugün resmen görevlendirilmesinin ardından öncelikle Halkın Partisi yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Ersan Saner UBP-HP, UBP-CTP, UBP-CTP- HP veya

UBP-YDP-DP-Denktaş’tan oluşan dört ayrı hükümet formülü üzerinde duracak.

Sarayda yoğun gün

Saner’in bugün resmen görevlendirilmesi beklenirken, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda dün yoğun bir gün yaşandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları kapsamında sırasıyla Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi.

Bugün devam edecek

Henüz hükümet kurma çalışmaları ile ilgili net tablo ortaya çıkmazken, çalışmalar bugün de sürecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün saat 10.30’da UBP Başkan Vekili Saner ile yeniden bir araya gelecek.

Tatar’ın, teamül gereği, mecliste en fazla sandalyeye sahip UBP’yi hükümeti kurmakla görevlendirmesi öngörülüyor.

UBP yetkili organları da toplanacak

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi bugün hükümet konusunu görüşmek üzere toplanacak.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı saat 14.00'te, Parti Meclisi toplantısı ise saat 15.00'te yapılacak.

Her iki yetkili organın toplantısı UBP'nin Sarayönü’ndeki (Atatürk Meydanı) binada gerçekleşecek.

Saner: Bir an önce hükümet kurulmalı

Cumhurbaşkanı Tatar ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından açıklama yapan parti genel başkanları görüşlerini ortaya koydu.

UBP Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile genel olarak ülkenin durumu ve hükümet konusunu konuştuklarını ifade etti:

Saner, UBP’nin ülkenin içinde bulunduğu durumu net olarak bildiğini, bir an önce hükümetin kurulup çalışmaya başlaması gerektiğinin idraki içinde olduklarını söyledi.

Covıd-19 salgınının dünyayı sardığını, ekonomilerin sıkıntı içinde olduğunu dile getiren Saner, KKTC’nin gerek salgın gerek ekonomik açıdan göreceli olarak daha iyi durumda olsa da sıkıntılar bulunduğunu belirtti.

Saner, adına UBP’ye hükümeti kurma görevi verilmesi halinde sıkıntıları atlatmak için en kısa sürede hükümeti kurmak için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saner, hükümet için dört senaryo bulunduğunu, en uygun modeli kurmak için çalışma yapılacağını belirtti.

Hükümeti kurma görevini alırlarsa ilk olarak parti yetkili kurullarıyla görüşüp çalışmaya başlayacaklarını, Parti Meclisi kararı olmaksızın hareket etmelerinin mümkün olmadığını kaydetti.

Erhürman: Yetkili kurullarda değerlendirilecek

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, da UBP ile koalisyon olasılığı ile ilgili olarak, konunun önce parti yetkili kurullarında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tufan Erhürman, , teamüller gereği Cumhurbaşkanı Tatar’ın hükümeti kurma görevini, Meclis’te en çok milletvekilini bulunduran UBP’nin bir milletvekiline, mevcut şartlarda UBP Parti Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner’e vermesini beklediklerini söyledi.

Erhürman, Saner’in de teamüller gereği mecliste vekili bulunan siyasi partilerle bir ön görüşme yapmasını beklediklerini ifade etti.

Erhürman, görevi alan partinin 15 günde bakanlar kurulunda yer alacak isimleri Cumhurbaşkanı’na vermesi gerektiğini de belirtti ve “Biz de Cumhurbaşkanı’na teamüllerin aşılmaması gerektiğini, doğru yöntemlerin uygulanması gerektiğini, görevin birincil olarak Hamza Ersan Saner’e verilmesi gerektiğini söyledik” dedi.

UBP ile hükümet kurulma olasılığının sorulması üzerine Erhürman, hiçbir siyasi parti ile görüşme yapmadıklarını, UBP ile hükümet kurma söz konusu olması halinde bunun yetkili kurullarında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Geçmişteki UBP ile CTP koalisyonunun Partideki yansımasının ne olduğunun sorulması üzerine Erhürman, “CTP’de parti içi demokrasi son derece önemlidir. Kurullar konuşup bir karar üretmedikçe herhangi bir değerlendirme yapmam doğru olmaz” dedi.

Senin: Oturup konuşulacak

HP Genel Başkanı Yenal Senin ise , “Hassasiyetlerimizi, partideki genel kanıyı aktardık. Tek alternatifin değil, halkı kucaklayan bir modelin de konuşulması gerektiğini belirttik” dedi.

Senin, “Süreç başlayınca partiler kendi değerlendirmelerini yetkili organlarında yapacak” dedi.

Senin, sürecin en erken zamanda toplum menfaati doğrultuda tamamlanacağına dair şüpheleri olmadığını kaydetti.

Yeni oluşumda “UBP-HP”, “UBP-CTP”, “dörtlü hükümet” modeli olabileceğine işaret eden Senin, “Özellikle, sokakta gördüğümüz, sahada gördüğümüz şey, kutuplaşmanın seçim sonrasında de devam ettiğidir. Kutuplaşmaların yaşandığı, ekonomide şartların ağırlaştığı bu dönemde daha kucaklayıcı bir modelin de imkan dahilinde olabileceğini Cumhurbaşkanı’na ilettik. Bu noktada herkesin elini taşın altına koyacağı, mecliste grubu olan partilerin elini taşın altına koyacağı dönem de konuşabilmeli” şeklinde konuştu.

“HP’nin eğilimi ne yönde” sorusu üzerine Senin, sürecin henüz resmen başlamadığını ancak parti içinde düşüncelerin, farklı görüşlerin ifade edildiğini aktardı.

HP Genel Başkanı Senin, “Bir tarafa yönelim yok. Oturup konuşulacak. Karar parti meclisinin” dedi.

Özyiğit: Hükümet formülü içerisinde yer almayacağız

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, “TDP müdahaleli senaryoların içinde olmadığı gibi, müdahaleler sonucu oluşan yapıda da yer almayacak” dedi.

“Bu ülkede son dönemde neler oluyor?” diye soran Özyiğit, “Bir yandan 5’li konferansın hazırlıkları var. Hepimizin ona odaklanması, Kıbrıs’ın nasıl bir geleceğe evrileceğini konuşması gerekirken, maalesef biz müdahaleleri konuşmak durumunda kalıyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimine de müdahale olduğunu, Ersin Tatar’ın saraya bu şekilde gönderildiğini savunan Özyiğit, UBP içinde yaşanan gelişmelere işaret ederek, “‘İkinci tur yapılmayacak’ dendi, ansızın ne oldu? Bu neyin nesidir, neyin göstergesidir?” ifadelerine yer verdi.

Adaylıktan çekilen Faiz Sucuoğlu ve diğer parti yetkililerinin bunu topluma açıklamak zorunda olduğunu söyleyen Cemal Özyiğit, “Müdahale bu toplumun gündeminden düşmeli. Eğer burada ‘demokratik yapı’ var diyorsak kendi kararlarımızı alabilmeli, kendi irademize özgürce sahip çıkabilmeliyiz. İrademiz, ne Ankara’dakilerin ne de başka yerdekilerin iki dudağı arasından çıkacak lafla şekillenmemeli” dedi.

Hükümet boşluğu olan ülkede sorunların giderek büyüdüğünü vatandaşların evine ekmek götüremez durumda olduğunu belirten Genel Başkan Özyiğit, “Bir ülke böyle yönetilmez” şeklinde konuştu.

Bir an önce hükümetin kurulması, bütçenin Meclis’e gönderilmesi gerektiğini söyleyen Özyiğit, “TDP olası bir hükümette yer alır mı?” sorusu üzerine, “TDP böyle müdahaleli senaryoların içinde olmadığı gibi, müdahaleler sonucu oluşan yapıda da yer almayacak” yanıtını verdi.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, Kıbrıs Türk halkının engin hoşgörüsü ve misafirperverliği çerçevesinde hükümet kurma görevi alanlara kahve ikram edebileceklerini de sözlerine ekledi.

Ataoğlu: Birçok model var

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da Cumhurbaşkanı’nın tüm siyasi parti temsilcileriyle görüştüğünü hatırlatarak, tabii ki görüşme sırasında hükümetin oluşumuyla ilgili de sohbet ettiklerini belirtti. Hükümetin olmayışından, Bakanlar Kurulu’nun toplanmamasından, bütçenin meclise gönderilememesinden de bahsettiklerini söyleyen Ataoğlu, birçok hükümet modelinin mevcut olduğunu ve en kısa sürede bu modellerden birinin gerçekleştirilerek, bütçenin meclise gönderilmesi gerektiğini vurguladı.

Ataoğlu, sağlık sorunlarının ve ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde hızlı bir şekilde oluşturulacak hükümetin bunlara çare üretmesi, teamüller gereği tabi ki bu görevin en fazla milletvekiline sahip UBP’ye vekalet eden kişiye verilmesi ve hızlı bir şekilde yeni bir hükümet modelinin hayata geçmesi gerektiğini belirtti.

Arıklı: Erken seçim olmazsa hükümetin içine girmeyiz

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı’na hem hayırlı olsun dediklerini, hem de hükümet kurma konusunda istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanından teamüllerin dışına çıkmamasını özellikle rica ettiklerini belirten Arıklı, “Teamüller gereği en büyük siyasi partinin genel başkanına veya vekalet edene hükümet kurma görevinin verilmesi, dolayısıyla UBP başkanlığına vekalet eden Ersan Saner’e bir an önce hükümet kurma görevinin verilmesi gerektiğini, Saner’in de çok acil şekilde hükümeti kurması, kuramazsa da derhal görevi iade etmesi gerektiğini söyledik” dedi.

Tatar’ın büyük ihtimalle yarın bu görevi Ersan Saner’e vereceğini, Saner’in de gerekli temasları kurarak istişarelerde bulunacağını belirten Arıklı, halkın artık hükümet boşluğuna tahammülünün kalmadığını, bunun demokrasi için de tehlikeli ve zararlı olduğunu belirtti.

Arıklı, bir an evvel Bakanlar Kurulu’nun oluşması ve ülke sorunlarına hakim olması gerektiğini vurguladı. Gidilecek yolun belli olduğunu kaydeden Arıklı, çok acil hükümet kurularak, bütçe ve seçim yasasının ele alınması gerektiğini söyledi.

YDP olarak hükümetin içinde olup olmayacaklarının gelecek tekliflere bağlı olduğunu ifade eden Arıklı, “Elbette YDP’nin ilkeleri çok açıktır. Uzun zamandır erken seçim istediğimiz, erken seçim içeren herhangi bir hükümete içeriden veya dışarıdan destek verebileceğimizi hep söyledik. Biz hala aynı noktadayız. Bizden yardım istenirse de elimizden geleni yaparız” dedi.

Arıklı, bir soru üzerine ise, birçok siyasi partinin önümüzdeki dönemde hükümette yer almak istemediğini bildiklerini çünkü sürecin çok sıkıntılı olduğunu belirterek, 3 buçuk milyar liralık bir bütçe açığıyla ülke idare etmeye çalışmanın fedakarlık olduğunu, bunun ateşten gömleği giymek demek olduğunu söyledi.

Kendilerinin üzerine düşen ne varsa hakkıyla yerine getirmeye hazır olduklarını yineleyen Arıklı, “Erken seçim olmazsa hükümetin içine girmeyiz” dedi.