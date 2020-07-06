Bostancı’da yarın sabah elektrik yok

Bostancı Horoz Market, Fikri Karayel İlkokulu, Bostancı Düğün Parkı, Bahçelievler Bulvarı, Kombos Benzin İstasyonu ve civarında yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği tarafındna yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan direk değişim çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00-12:00 saatleri arasında yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2020, 15:50