Bostancı’da yarın sabah elektrik yok

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Bostancı’nın bazı bölgelerinde saat 09.00-12.00 arasında elektrik kesintisi olacak

Bostancı’da yarın sabah elektrik yok
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Bostancı Horoz Market, Fikri Karayel İlkokulu, Bostancı Düğün Parkı, Bahçelievler Bulvarı, Kombos Benzin İstasyonu ve civarında yarın elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği tarafındna yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan direk değişim çalışmasından kaynaklanacak kesinti  09:00-12:00 saatleri arasında yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2020, 15:50
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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