Tatar: Bir millet üç devletiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi heyetini kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Azerbaycan ile olan yakınlığını büyük bir memnuniyetle gördüğünü ifade ederek, “Bir millet üç devletiz. Hepimiz Türk soyundan geliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, Azeri milletvekillerini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz de bu günleri hep özledik. Biz bu ülkede çocukluğumuzdan beridir büyük bir mücadele içerisindeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaşananları “medeniyetler çatışması” diye tarif ettiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının Müslüman bir halk olduğunu, Rumların, Kıbrıs’ı Helen adası yapmaya çalıştıklarını ve bu nedenle çatışmaların olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin hep mücadele ettiklerini anlattı.

Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleyi Karabağ’da verilen mücadeleye benzettiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın tek taraflı AB’ye alınmasının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi bir hukuksuzluk ve tarihi bir hata olduğunu çünkü Kıbrıs’ta tarihten gelen bir denge bulunduğunu belirtti.

Kıbrıs adasının 300 yıl Osmanlıların bir parçası olduğunu, sonra İngilizlerin adaya geldiğini,

Seyidov: Kardeş kardeşin yanında olmalı

Heyet Başkanı ve İktidar Partisi Milletvekili Samed Seyidov yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının çifte standartlardan kurtulması gerektiğine işaret ederek, “Kardeş kardeşin yanında olmalı, Türk Türk’ün yanında olmalı ve dünya da bunu görmeli” dedi.

20 Temmuz Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’yi ziyaretinde Azeri milletvekillerinin de KKTC’de olacaklarını belirten Seyidov, Cumhurbaşkanı Tatar’a heyeti kabul ettiği için teşekkürlerini ve derin minnetlerini sundu ve bundan sonra ilişkilerin artarak daha da devam etmesini temenni etti.

Saner: Milli davada bir olacağız

Başbakan Ersan Saner, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi heyetini kabul etti.

Başbakan Ersan Saner, Başbakanlık Şeref Salonunda, Samed Seyidov başkalığındaki Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi heyetini kabul etti. Heyette, Azerbaycan Milletvekilleri Asim Mollazado, Erkin Gadirli, Nigar Arpadarai ve Nasib Mahamaliyev yer aldı.

Görüşmede ilk sözü alan Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samed Seyidov, Avrupa Konseyi’nde Kuzey Kıbrıs’ın haklarını ve adaleti müdafaa edeceklerini belirtti.

Azerbaycan Heyetini kabulünde konuşan Başbakan Ersan Saner, Azerbaycan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında, özellikle Avrupa Konseyi’nde Kıbrıslı Türklerin mücadelesine katkı sağladığını anlatarak, “Milli davamızda bizimle birlikte olduğunuz ve bizlere destek verdiğiniz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Saner sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs’ta barış vardır, eksik olan sadece anlaşmadır. Bizler barış içerisinde yaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin statüsü hergün daha ileriye gitmektedir.

Bu yıl 47’ncisini kutlayacağımız Barış ve Özgürlük Bayramı Kurban Bayramına denk geliyor. Dolayısıyla iki bayramı birlikte idrak edeceğiz. Sizin vasıtanızla tüm Azerbaycan halkının da Kurban Bayramını kutlarım.”

Sennaroğlu: Ziyaret güç verdi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri için KKTC’de bulunan Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar arası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar arası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov kabulde yaptığı konuşmada, heyet olarak KKTC Meclisi’nde bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, kendilerini kabul ettiği için Sennaroğlu’na teşekkür etti.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’ni ülkede ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını ifade ederek, Azerbaycan meclisinin ülkeye ilk kez resmi bir heyet göndermesinin kendilerine güç verdiğini vurguladı.

“Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe ve esenliğe kavuşmasının 47. yıldönümünde Azerbaycan heyetinin aramızda olması uluslararası camiaya da güçlü bir mesajdır” diyen Sennaroğlu, bu vesileyle Karabağ'daki askeri zaferi de kutladı.