Fırıncıoğlu  birinci oldu

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği iş birliğinde doktorlar arasında yapılan fotoğraf yarışması sonuçlandı.

22 doktorun toplam 81 eserle katıldığı yarışmada, “Caretta Caretta” adlı fotoğrafla Dr. Ali Fırıncıoğlu birinci, “Alevkayası” adlı fotoğrafla Dr. Zeynep Taşargöl ikinci ve “Kıbrıs'ın Ruhu 1” adlı fotoğrafla Dr. Erdem Beyoğlu üçüncü oldu. Kıbrıs Türk Tabipleri Odası özel ödülüne, “Kelebek” adlı fotoğrafla Dr. Rifat Siber, FODER özel ödülüne de “Aydınlanış” adlı fotoğrafla Dr. İlker İpekdal layık görüldü.

Yarışma jürisinde, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Yonca Morris, KTTO yönetim kurulu üyesi Dr. Ergün Ökçün, FODER’den Ramadan Gümüşok, Gökhan Gökberk ve Doğay Erçağ yer aldı.