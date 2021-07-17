Halkın Partisi (HP), Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde konuşma yapacak olmasına ilişkin açıklama yaparak, bu konuda sağduyu ile hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, liderlerin başka ülke meclislerinde konuşma yapma usul ve geleneği olduğu belirtilerek; “Halkın bize verdiği sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Ev sahibi biziz ve o gün evimizde olacağız, devlet olmanın gereği olan asgari nezaketi göstermek önemlidir” denildi.

Meclis’te grubu olan üç parti UBP, CTP ve HP’nin oy birliğiyle TC Cumhurbaşkanı’nın mecliste hitap kararı alındığının altı çizilen açıklamada; kutuplaşma ve kavganın ülkeye bir yarar sağlamayacağına, iki ülke arasındaki ilişkileri siyasi bir malzeme olarak kullanmadan sağduyu ile hareket edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Halkın Partisi’nin, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin son derece önemli olduğu bilinciyle bu konuda sağduyulu hareket edilmesi ve iki devlet arasındaki ilişkinin siyasi malzeme haline getirilmesine artık bir son verilmesi gerektiğine inandığı dile getirilen açıklamada, “Meclisin sahibi halkımızın temsilcileri olarak, bizlere emanet edilen meclisimizde olmayı en doğru karar olarak görüyoruz. Toplumu geren, kutuplaşmaya neden olan popülist söylemlere değil, aklıselimin ve sağduyunun hakim geleceği demokratik ortamlara ihtiyaç duyduğumuz aşikardır” denildi.

“Kutuplaşma ve kavga ülkemize yarar getirmez”

Yakın geçmişte yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan kutuplaşma ve kavga ortamının ülkeye yarar değil zarar getirdiği dile getirilen açıklamada bu yaşananlardan toplum olarak ders çıkarılması gerektiği dile getirildi.

Açıklamada “Halkın Partisi, her alanda olduğu gibi, dış ilişkilerde de diyaloğu ve diplomasiyi önemseyen, her dönemde sorunların diplomasi aracı kullanılarak çözülmesinden yana tavır koyan bir siyasi parti olmuştur” denildi.

Açıklamada, gerek dünyada gerekse Türkiye-KKTC ilişkilerinin tarihinde, ülkelerin devlet başkanlarının birbirlerinin parlamentolarında konuşma yapması uygulamasının mevcut olduğu kaydedildi.

“KKTC’nin itibarını artıracak…”

Halkın Partisi’nin, KKTC’nin Türkiye tarafından itibarını artıracak şekilde bir muamele görmesi gerektiğini, kurumlarının devre dışı bırakılmayacağı bir ilişki kurulması gerektiğini, Kıbrıs Türk halkının özgür iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini her fırsatta vurguladığı ve politikalarını da buna göre şekillendirdiği kaydedilen açıklama şöyle sürdü:

“Öte yandan başta Parti Meclisi olmak üzere kendi yetkili kurullarında gereken değerlendirmeyi yapan Halkın Partisi, devlet olmanın ve siyasi nezaketin gereği olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde konuşma talebine olumlu yaklaşma kararı almıştır…”

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2021, 10:51