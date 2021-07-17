Heyecan dorukta

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs için güzel bir adım atacaklarını belirterek “ön çalışmaları bitirdik. Müjdesini oradaki parlamentoda vereceğiz” dedi. Erdoğan’ın dün cami çıkışında yaptığı açıklama adanın her iki kesiminde büyük ilgi uyandırdı.

Rum siyasileri günlerdir Erdoğan’ın, Maraş konusunda bir adım atacağından söz ediyor ve kentin tamamen açılması halinde hem Güvenlik Konseyini, hem de Avrupa Birliğini harekete geçirmeyi planlıyor.

Erdoğan: Mesajlarımız olacak

20 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde önümüzdeki Pazartesi günü KKTC’ye gelecek olan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün önemli açıklamalarda bulundu.

Cuma namazını sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik" dedi.

Erdoğan, "(KKTC ziyareti) Temennim odur ki bu yılki merasimlerimizle en güzel şekilde, gerek Ada'ya gerekse tüm dünyaya dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak." ifadesini kullandı.

İki günlük programı belli oldu

Bu arada Erdoğan ve beraberindeki heyetin, 20 Temmuz kutlamaları kapsamında KKTC’ye gerçekleştireceği ziyaretin programı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetini taşıyan uçaklar 19 Temmuz Pazartesi günü, saat 15.00’te Ercan’a inecek.

Erdoğan’ın programı saat 16.00’daki Meclis Genel Kurulu toplantısı ile devam edecek.

Program daha sonra sırasıyla; 17.00’de Cumhurbaşkanlığı’nda toplantı, 17.30’da Lefkoşa’daki Büyükhan’da ‘gençlerle buluşma’ etkinliği, 19.30’da Anadolu Ateşi’nin Atatürk Spor Salonu’nda düzenleyeceği gösteri ile sürecek.

Saat 20.50’de ise, Erdoğan ile Tatar’ın başlama vuruşunu yapacakları “Şöhretler Karması Futbol Maçı”nın gerçekleşmesi bekleniyor.

Erdoğan ve heyetinin 19 Temmuz’daki programı, saat 22.30’da başlayacak “Şafak Nöbeti” ile sona erecek.

20 Temmuz’da ise saat 06.00’da, Hala Sultan Camii’nde bayram namazı kılacak olan Erdoğan ve beraberindekilerin, saat 08.00’de Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki törene, 09.00’da ise Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törene katılmaları bekleniyor.