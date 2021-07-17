Umutlar bayram sonuna

Başbakan Ersan Saner katıldığı bir televizyon programında kamu çalışanları, emekliler ve sigortalı emeklilerin maaşlarına enflasyondan dolayı temmuz sonu yüzde 8.83’lük artış kararından sonra özel sektör maaşlarında düzenleme gerektiğine inandığından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına bayram sonrası ilgili komisyonu toplantıya çağırma talimat verdiğini açıkladı.

Başbakan Saner, Eylül ayından itibaren eğitimin yüz yüze olmasının ülke için büyük önem arz ettiğini ifade ederek, “Gerekli aşılama çalışmaları yapılmıştır. Yüz yüze eğitime ya geçilecek, ya geçilecek” dedi.

Saner “İlk etapta kovid-19 salgını ve onun ekonomiye etiklerini ortadan kaldırmak ve ardından hızla Kıbrıs Türk halkının yaşam kalitesi ile gelir seviyesini yükseltmek olduğunu” vurguladı.

“Genel başkanlığa adayım”

Başbakan Saner, bir soru üzerine, “Halka hizmet etmenin tek gayesi olduğunu, bu nedenle çok yoğun çalışmasına rağmen yorgunluk hissetmediğini” ifade etti.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner şunları söyledi:

“Ben çok uzun yıllardır UBP’nin içindeyim. UBP’nin her kademesinde seçilerek hizmet yapmam nasip oldu. Son kurultayımızda ikinci tura kalan 2 arkadaşımız çekildi. Ben, Genel Sekreter olduğum için diğer milletvekillerinin, parti Merkez Yönetim Kurulumuz ile Parti Meclisimizin onayı ile olağanüstü kurultayda Parti Genel Başkanı seçildim. UBP, her zaman demokratik süreçlerini tamamlamış bir partidir. Yine tamamlayacaktır. Geçen seçimde aday olmadım ama Ekim ayında yapılacak kurultayımızda vizyonumla, projelerimle, Anavatan Türkiye ile olan iyi ilişkilerime Genel Başkanlık için adayım.”

“Asgari ücret artmalıdır”

Başbakan Saner, bir soru üzerine, tüm imkanları zorlayarak halkı yükselen enflasyon karşısında sıkıntıya sokmamak için gayret gösterdiklerini belirtti. Saner, kamu çalışanlarıyla kamu ve sigortalardan emeklilerin maaşlarına enflasyon dolayısıyla Temmuz ayı sonundan itibaren yüzde 8.83’lük bir artış getirilmesinden sonra özel sektörün de maaşlarda düzenleme yapması gerektiğine inandığı için Çalışma Bakanı’na bayram sonrası ilgili komisyonu ivedi toplantıya çağırması talimatı verdiğini açıkladı.

Saner, asgari ücretin artmasının sadece özel sektör çalışanlarının gelirlerini enflasyona karşı korumak için değil, sosyal sigorta kurumunun devam etmesi için de şart olduğunu ifade etti.

“500 yataklı hastanenin bitirilmesi için hedef 2023”

Başbakan Ersan Saner, pandemi döneminde sağlık çalışanı bakımından da eksiklikler hissedildiğini ancak bunun giderilmesi için istihdam yapıldığını ifade etti.

Saner, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti sayesinde 45 gün gibi kısa bir sürede Acil Durum Hastanesi’nin inşa edilmesinin büyük bir kazanım olduğunun altını çizdi. Eylül ayında projesi tamamlanacak yeni Lefkoşa Hastanesi’nin 500 yataklı olacağını kaydeden Saner, Türkiye tarafından inşa edilerek, Kıbrıs Türkü’ne armağan edilecek hastanenin temelinin 15 Kasım’da atılacağını belirtti. Saner, hastanenin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

“İç turizmde canlanma var”

Başbakan Saner, bütün dünyada turizm alanında kriz yaşandığını, nüfusunun yüzde yüzünü aşılayan İsrail’den turist bekleyenlerin bile istediklerini elde edemediklerini kaydetti.

Saner, beklentiler nedeniyle radikal bir kararla tarifeli uçuşların serbest bıraktıklarını ama sadece 10 civarında uçuş yapılmakta olduğunu anlattı.

Başbakan Ersan Saner, başka ülkelere gidilememesi nedeniyle iç turizmde bir canlılık yaşanmaya başladığını, daha önce açılmayacağını ilan eden Bafra’daki bir otelin açılma kararı almasının, Karpaz’daki pansiyonlara olan ilginin yükselmesinin bunun somut bir göstergesi olduğunu belirtti.