İlginç bir durum

Yunan Cuntası’nın15 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirdiği darbenin 47’inci yılında, hayatını kaybedenler için Yunan bayrakları altında anma törenleri düzenlendi.

Rum Meclisi’nin de, Yunan cuntası tarafından, Kıbrıs’ta gerçekleştirilen 15 Temmuz 1974 darbesi ile 20 Temmuz Barış Harekatı’nı kınamak için her yıl olduğu gibi bu yıl da özel bir oturum düzenlediği belirtildi.

İlk olarak, Güney Lefkoşa’daki “Ay.Konstantinu ve Eleni” Kilisesi’nde ayin düzenlendiğini ardından ise buradaki mezarlıkta hayatını kaybedenlerin anıldığını yazan Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Başpiskopos II.Hrisostomos, RMMO ve ELDİK komutanları, Polis Genel Müdürü, siyasi parti başkanları ve temsilcilerinin burada darbe sırasında hayatını kaybedenlerin mezarlarına çelenk koyduklarını belirtti.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ayin sonrasında yaptığı kısa açıklamada “bunun, hiçbir zaman silinmemesi gereken bir anma günü olduğunu” söyledi.

Anastasiadis, darbeye atıfta bulunarak, cuntanın hainliği ve işbirlikçilerinin, Kıbrıs’a haddi hesabı olmayan felaket getirdiğini belirtti.

Anastasiadis sözlerinin devamında, yaşanılan olaylardan ve öncesinden, yabancı güçlerin emirlerini yerine getiren bazı Rum ve Yunanlıların olduğundan ders çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Rum eski Meclis Başkanı Yannakis Omiru da yaptığı açıklamada darbe sırasında ölenleri anarak, ulusal birlikten de söz etti.

Kıbrıs sorununun çözümünden de söz eden Omiru, çözümün, “işgali” meşru hale getirmesi değil kaldırması, ayrıca temel özgürlükleri garanti altına alması gerektiğinden söz etti.

Omiru, çözümün, yabancı askerler, bölücü duvarlar, TC kökenli vatandaşlara dayalı olmaması gerektiğini de savundu.

Meclis’te konuşmalar yapıldı

Alithia gazetesi, Rum Meclisi’nin Yunan cuntası tarafından, Kıbrıs’ta gerçekleştirilen 15 Temmuz 1974 darbesi ile 20 Temmuz Barış Harekatı’nı kınamak için her yıl olduğu gibi bu yıl da özel bir oturum düzenlediğini yazdı.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de hazır bulunduğu özel oturumda, başta Meclis Başkanı Annita Dimitriu olmak üzere, siyasi parti başkanları ve temsilcilerinin de birer konuşma yaptığını belirtti.

Habere göre Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, demokrasi ve vatanın bölünmezliğini savunarak hayatını kaybeden kişilerin anılmasının, yıllara dayanan bir borcu teşkil ettiğini aynı zamanda ulusal çıkarların savunulması ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” hayatta kalması için taşıdıkları büyük sorumluluğu anımsattığını söyledi.

Dimitriu, tarih bilgisi ve öğretilerin, nihai adalete erişilmesi mücadelesine yön vereceğini de belirtti.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, ELAM Milletvekili Linos Papayiannis, DİPA Başkanı Marios Karoyan, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Haralambos Theopemptu da meclis oturumunda birer konuşma yaparak darbe ve 1974 Barış Harekatını kınayarak genel olarak Kıbrıs sorunu, kapalı Maraş bölgesiyle ilgili gelişmelerden söz ettiler.