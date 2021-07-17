Aşkları perçinlendi

Ömer KADİROĞLU

Emekli polis Mehmet ve Aycan Şengül çiftinin kızları Hayriye ile emekli Gümrük Memuru Ahmet ve Nuray Çiftçioğlu’nun oğluları Turgut geçtiğimiz Çarşamba akşamı muhteşem bir düğün ile dünya evine girdi. Lefkoşa’da Hidden Garden düğün salonunda hayatlarını birleştiren çiftin mutlulukları gözlerinden okundu. Serbest meslek çalışanı Turgut ile Sivil Hizmet Görevlisi Hayriye’nin düğününe katılan sevenleri genç çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluk diledi.