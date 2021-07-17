51 kişi taburcu edildi

Kuzey Kıbrıs’ta dün 106, Güney Kıbrıs’ta ise 953 yeni vaka tespit edildi, 90 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 20 bin 397 testle 97'si yerel 106 pozitif vakanın belirlendiğini açıkladı. Yerel vakaların 27’si Lefkoşa, 57’si Girne, 5’i Gazimağusa, 5’i Güzelyurt, 2’si Lefke ve 1’i İskele’den. İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 51 olarak açıklandı.

9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi.

Vakaların yerleşim bölgelerine göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa Merkez-2, Yenikent-2,K.Kaymaklı-4, Yenişehir-2, Hamitköy-2, Metehan-2,Taşkınköy-3, Çağlayan-1,Kumsal-2, Surlariçi-1,Haspolat-1,Kızılbaş-1,Köşklüçiftlik-1, Ortaköy-1,Marmara-1, Gönyeli-1;

Girne Merkez-22, Zeytinlik-2,Karakum-1, Alsancak-10 ,Yukarı Girne-6, Çatalköy-4, Dikmen-1,Aşağı Girne-1,Boğazköy-3, Ozanköy-2,Çamlıbel-1,Lapta-4;

Gazimağusa Gülseren-1,Yeniboğaziçi-2,Beyarmudu-2 ; İskele Kumyalı-1;

Güzelyurt Merkez-2, Aydınköy-1,Yayla-1, Aşağı Bostancı-1;

Lefke Merkez-1/ Gemikonağı-1.

Covid-19 genel tablo

Toplam vaka sayısı 9660. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 8 bin 345. Tedavisi devam eden vaka sayısı 1279. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 79. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 1050. Tetkikleri devam eden vaka sayısı 147. Toplam kaybedilen hasta sayısı 36. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 3.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 4 bin 657. S

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 428.

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 414.

Takip edilen toplam bileklik sayısı 2 bin 136.

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 25 bin 544.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta dün 953 yeni vaka tespit edildi. 90 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Rum haber kaynaklarına göre, dün toplam 73 bin 11 test yapıldı. Toplam vaka sayısı 89 bin 410, toplam ölü sayısı da 384’e ulaştı. 44 hastanın durumu ise kritik.