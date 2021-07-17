Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, kooperatifçilikle girişimciliğin harmanlandığı Gelenekler Girişimcilikle Buluşuyor projesinin kadın emeğinin ortaya konması için bir fırsat olduğunu söyledi.

Canaltay, kurucusu olup, başkanlığını yaptığı Antik Mağusa Vakfı himayelerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğiyle İskele’de kadın girişimcilere yönelik gerçekleştirilen Gelenekler Girişimcilikle Buluşuyor destek programının tamamlanması nedeniyle düzenlenen sertifika törenine katıldı.

Açıklamaya göre, programa katılan kursiyerlere katılım belgelerini takdim eden Canaltay törende bir de konuşma yaptı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Anavatan Türkiye’de 5 yıl önce gerçekleşmiş hain darbe kalkışmasını kınayarak başladığı konuşmasında, kalkışma sırasında şehit düşenlere Yüce Allah’tan rahmet diledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugüne kadar kooperatifçilik ve girişimcilik birbirinden bağımsız olarak ele alındı. Bunlar olurken kadın emeğine karşı ayrı bir hassasiyet ortaya çıktı, nitekim her kadın hayatı boyunca bir anne, bir eş, bir kız kardeş, bir insan olarak emeğini acımayan, zor koşullarda kreatif çözümler sunan deneyimler edinmektedir. Bizler kooperatifçiliği kadın emeği ekseninde yeniden yorumlamak, kooperatifçiliğin dayanışma ruhuyla girişimciliğin bireysel yetenekleri ön plana çıkaran karakterini meczetmek niyetindeyiz. Bu, hem siz değerli kadın girişimciler için yeni bir başlangıç, hem de girişimcilik odaklı bir ekonomik yapıya geçişte kadın emeğinin ortaya koyulması için bir fırsattır”

Canaltay, konuşmasının sonunda projenin gerçekleştirilmesini sağlayan TİKA’ya, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ve girişimcilik eğitimlerini gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Burak Erkut’a teşekkür etti. Canaltay, “Dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla bizlere yol gösteren İsmail Gaspıralı’nın yolunda, Anavatanımız Türkiye ile birlikte daha güzel yarınlara ilerleyeceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Canaltay, personelle bayramlaştı

Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bakanlık çalışanları ile bayramlaştı.

Bayramlaşma öncesi yaptığı açıklamada, bayram sonrası yeni projelere imza atmak için el birliği ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.