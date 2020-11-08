Tatlıcılar da dertli

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta artık çok kaliteli tatlılar üretiliyor… Özellikle baklava salonları, Türkiye’deki ünlü baklavaların kalitesini aratmıyor. Ne var ki; kilosu 90 liradan başlayan baklavaların satışları her geçen gün azalıyor.

Diyalog’a konuşan baklavacılar, pandemi krizi nedeniyle alım gücü düşen vatandaşların eskisi gibi alış-veriş yapamadığını belirterek satışlarda yarı yarıya, hatta daha fazla düşüş olduğunu söylüyor.



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Ne dediler?..

Ömer Örskıran (Gazioğlu Baklava)

“Şu anda yaşanılan ekonomik kriz nedeniyle işlerimiz olumsuz yönde etkileniyor. Pandemi süreci de işlerimizi bir o kadar daha olumsuz yönde etkiledi. Pandemi sürecinde dükkânlarımızı iki ay kadar kapattıktan sonra yeniden açılımlar yapıldı ancak ilk bir hafta işlerimiz güzel giderken her geçen gün kademe kademe düştü ve düşmeye devam ediyor. Bu düşüş insanlardaki alım gücünün düşmesine ve insanların kalabalık yerlere gitmekten korkuyor olmalarına bağlıdır. Pandemi öncesinde günde 5 tepsi baklava bitiriyorken şimdilerde o zaman sattığımızın yarısını ancak satıyoruz. Müşterilerimize yardımcı olabilmek adına ham maddelere çok zam gelmiş olsa bile biz ürünlerimize bir artış yapmayarak eski fiyatları neyse onu uygulamaya devam ediyoruz. Şu anda gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor. İşimizi ayakta tutabilmek için bankadan kredi almaya çalışıyoruz ancak taşınmaz mal şartı koydukları için kredi alamıyoruz. Devletten bu konuda beklentilerimiz esnaf destek kredilerini taşınmaz mal ile değil kefil ile alabilme olanağını esnafa sağlamasıdır…”

Mehmet Bulanık (Bilge Tatlı)

“14 Mart gününden itibaren başlayan pandemi sürecinde işlerimiz çok kötü bir hale geldi. Bu süreçte insanların alım gücünün düşmesi nedeniyle ekmek dahi alamaz duruma gelmiş olmasından kaynaklanıyor. Pandemi öncesinde işlerimiz çok güzel olduğu için bir yatırıma karar verip Göçmenköy’de bir şube açılışı gerçekleştirdik ancak açılıştan kısa süre sonra patlak veren pandemi nedeniyle hayallerimiz suya düştü. Bu süreçte mevcut işlerimizin yüzde 65 gibi bir oranını kaybetmiş bulunuyoruz. Pandemi ile birlikte işlerimizin yarısından fazlasını kaybettik. Özellikle ham maddelerin dövize endeksli olmasına rağmen bir fiyat artışı yapmadık. İşlerimizi ayakta tutabilmek için kendi imkânlarımızla çalışmalar yapıyoruz. Devletin esnaf kredilerinden yararlanmadım. Çok zorlansak da borçlarımızı ertelememeye çalışıyoruz. Devletten bu konuda çok iş yapana çok, az iş yapana daha az krediler vereceği bir çalışma yapmasıdır…”

Enver Mamülcü (Mamülcüoğlu Pastanesi)

“İçerisinde bulunduğumuz günlerde işlerimizde birtakım sıkıntılar yaşanıyor. Pandemi ve döviz çalkantıları sıkıntıların artmasına neden oluyor. Tüm sektörlerin etkilendiği gibi bizim sektörümüz de bu süreçte etkilendi. İnsanların bu süreçte gelirleri düştü. Geliri düşüp giderleri artan vatandaşlar bir şeyleri kısma yoluna gitti ve bu bağlamda sektörler olumsuz etkilendi. İçerisinde bulunduğumuz durum nedeniyle pandemi öncesindeki günleri arar olduk. Her geçen gün krizlerin çıkmasına alıştık ancak ilk kez böyle bir krizle karşı karşıyayız. Biz işletmeciler olarak otokontrol çerçevesinde kısa bildiğimiz kadar giderlerimizden kısmaya çalışıyoruz. Bizi gerçekten çok zor günler bekliyor. Müşterilerimizin ürünlerimize ulaşabilmesi için bizler de kar marjlarımızı çok çok aşağıya çektik. Devletin esnaf kredileri oldu ancak ben önümü göremediğim için hiçbir başvuruda bulunmadım. Krediyi almak kolay ancak krediyi ödeyebilme potansiyelimin olmadığını düşünüyorum. Bu uygulama devletin başarısı değil esnafı daha çok borç içerisine koymaktır. Bizim isteğimiz devletin elektrik, kira, personel giderleri ve gümrük gibi konularda esnafı rahatlatacak çalışmalar yapmasıdır.”