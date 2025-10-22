Kokain ticareti

Narkotik ekiplerinin Lefkoşa’da düzenlediği Kapan Operasyonu’yla yakalanan Litvanyalı L.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Güney Kıbrıs’ta yaşayan ancak uyuşturucu alışverişi için zaman zaman kuzeye geçen zanlı hakkında 8 gün ek tutukluluk kararı verildi. Satışa hazır 10 paket halinde 120 gram kokainle yakalanan zanlının ifadesinde daha önce birçok kez ülkeye uyuşturucu ithal ettiğini söylediği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin17 Ekim 2025 tarihinde saat 09.15 sıralarında Haspolat-Taşkent Anayolu üzerinde operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Polis, Güney Kıbrıs’ta sakin zanlı L.A.’nın kullanımındaki PKE 660 plakalı aracın durdurularak arandığını ve yapılan aramada satışa hazır 10 ayrı naylon pakette 120 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, maddenin emare olarak alındığını ve zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının sorgusunda uyuşturucu alışverişini maddi kazanç elde etmek için yaptığına dair ifade vererek, suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, zanlının birçok kez güneyden uyuşturucu ithal ettiğini ve kazanç elde ettiğini söylediğini kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak; 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize, naylonların parmak izi inceleme şubesine gönderildiğini söyledi. Birçok kamera görüntüsü incelediklerini, incelenecek başka kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, aranan şahıslar olduğunu dile getirdi. Polis, uyuşturucuyu alan kişilerin de tespitine yönelik çalışma yaptıklarını, zanlının cep telefonun inceleneceğini belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

