Ecele 3 gün direndi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, geçtiğimiz salı günü, bir evde izolasyon işi yaptığı sırada, izolasyon makinesinin patlaması sonucu ağır yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan 36 yaşındaki Bülent Deniz, önceki gün yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 03. 11. 2020 tarihinde Gazimağusa’da Çanakkale Bölgesinde, izolasyon isi yaptığı sırada, izolasyon makinesinde meydana gelen patlamadan dolayı yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi görmekte olan Bülent Deniz (E-36); dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İzolasyon işi yapan ve bir firmada çalışan 36 yaşındaki Deniz’in cenazesi, dün sabah Gazimağusa Belediye Kabristanlığı’nda defnedildi. Talihsiz adamdan geriye acılı eş ile iki küçük evladı kaldı.