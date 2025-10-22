Koalisyon sallantıda

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile DP Genel Başkanı, Başbakan Yar-dımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun bir araya gelerek seçim sonuçlarını değerlendirdiği açıklandı. Arıklı ile Ataoğlu'nun görüşmede, Başbakan ile mutabık kalınacak bir tarihte, erken genel seçim yapılmasına hükümet ortakları olarak destek olma kararı aldıkları belirtildi. YDP ta-rafından yapılan açıklamada, Erhan Arıklı ve Fikri Ataoğlu'nun, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in erken seçim de dahil olmak üzere vereceği kararlarda, hükümet olarak bir-likte hareket etme kararı aldıkları belirtildi.

