YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile DP Genel Başkanı, Başbakan Yar-dımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun bir araya gelerek seçim sonuçlarını değerlendirdiği açıklandı. Arıklı ile Ataoğlu'nun görüşmede, Başbakan ile mutabık kalınacak bir tarihte, erken genel seçim yapılmasına hükümet ortakları olarak destek olma kararı aldıkları belirtildi. YDP ta-rafından yapılan açıklamada, Erhan Arıklı ve Fikri Ataoğlu'nun, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in erken seçim de dahil olmak üzere vereceği kararlarda, hükümet olarak bir-likte hareket etme kararı aldıkları belirtildi.
Koalisyon sallantıda
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ortak açıklama yapa-rak erken genel seçimle ilgili başbakanın kararını beklediklerini duyurdu
Doğru Söz - 3 saat Önce
Erhan Arıklı ve Fikri Ataoğlu'nun, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in erken seçim de dahil olmak üzere vereceği kararlarda, hükümet olarak bir-likte hareket etme kararı aldıkları belirtildi.
Ne kişiliksiz bir açıklama !!!!!!
Yazıklar olsun.
Kuşcu @Doğru Söz - 2 saat Önce
E çünkü yalnız başlarına bir yarrak yeyemeyeceklerini bilirler..Alt tarafı tabela partisidirler...
Turizm Bakanıymış..Hassiktir bre ordan..Hamalyo gibi her türlü kılığa girebilen / ciğeri beş para etmeyen bir adam ..Şimdiden hazırlığını yapasın a be hırsız Fikri..Erken genel seçimde sandıkta kalacağın şimdiden belli...Yargıç önüne çıkman için halk olarak elden geleni yapacağız bilesin...