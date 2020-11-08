Güney Kıbrıs’ta 314 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta yapılan 4 bin 72 test sonucunda toplam 314 Covid-19 vakası belirlenirken sağlık sorunları bulunan 82 yaşındaki bir adamın da hayatını kaybettiği ifade edildi. Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 27’ye yükselirken toplam vaka sayısı da 5 bin 871’e çıktı.

Belirlenen 314 vakadan 92’sinin Güney Lefkoşa’daki mezbaha personeli olduğuna da dikkat çekildi.

Güney Kıbrıs’ta son haftalarda Coronavirüs vakalarındaki artış engellenemiyor. Hafta içi vakaları kontrol altına almak için yeni önlemler açıklanmıştı.

Güney Kıbrıs’ta dün açıklanan vaka sayısı ise Coronavirüs salgınından bu yana, 24 saat içinde kaydedilenlerin en yükseği.

Kuzey Kıbrıs’ta 10 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 899 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini,

1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020, 11:28