Hastanede tedavi gören yeni tip Coronavirüs hastası sayısının süratle arttığı ve pandeminin sağlık sistemini tehdit etmekte olduğu Güney Kıbrıs’ın “tehlike bölgesi olduğu” haber verildi.

Fileleftheros “Kıbrıs Tehlikeli Bölge… Coronavirüs Sağlık Sistemini Sarsıyor… Yeni Koğuşlar Açılıyor ve Klinikler Oluşturuluyor… Uzmanlar Vurguluyor: ‘Önlemlerde Rezerv Tutuyoruz Çünkü Sonrasını Bilmiyoruz’” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberde, son günlerde vaka sayısının üç haneli olduğuna dikkat çekti.

Referans hastanesi olarak kullanılan Mağusa’daki 88 yataklı hastanenin diğer bütün bölümlerinin kapatıldığını ve sadece Coronavirüs hastalarını kabul edeceğini (pandemi hastanesi olarak kullanılacağını) yazan gazeteye göre yoğun bakım ünitesinde sadece bir yatak kaldığı için Rum Sağlık Bakanlığı ve Genel Sağlık Sistemi alarma girdi. Diğer hastaneler, daha agresif senaryoya hazır olabilmek adına eylem senaryolarını devreye sokmaya başladı. Dün itibarıyla yataklı tedavi gören hasta sayısı 70, entübe hasta sayısı 6’ydı.

“Pandemide ikinci dalgadayız” diyen Rum uzmanlar önümüzdeki günlerde de vaka sayısının üç haneli rakamlarda olmaya devam edeceğine, bir miktarı ciddi semptomlar gösterdiği için yataklı tedavi gerekeceğine vurgu yaptı. Profesör Konstantinos Tsutis, “Bu, gripten çok daha kolay bulaşan bir virüs ve semptom geliştirenlerde hastalık süresi haftalar alabiliyor, bireylerin yüzde 20’sinde semptomlar uzun süreli olabiliyor” dedi.

Sorun çok ciddi

Her 100 bin kişide 150 vaka saptanan bölgelerin tehlikeli diye nitelendirildiğine işaret eden gazete Güney Kıbrıs’ta her 100 bin kişide saptanan vaka sayısının halen 200’e ulaştığını, haftalık 60 yaş üstü pozitif oranının yüzde 3’ü aşan bir devletin endişelendiğini ancak Güney Kıbrıs’ta bu oranın yüzde 3,6’yı aştığına dikkat çekti.

Habere göre; Rum uzmanlar “sorun büyük ve ciddi. Durumda kötüleşme olursa kullanmak üzere rezerv tuttuğumuz önlemler var” dedi.

Alithia da manşet haberini “Daha Kötüsüne Hazırlanılıyor… Genel Sağlık Sistemi Özel Doktorların Çağrılmasını İstiyor… Hastaneler Hasta Kabul Etmek İçin Boşaltılıyor… Mağusa Hastanesi Boşaltıldı, Limasol Genel Hastanesi’nin 5’inci Katı Hazırlanıyor Lefkoşa da Beklemede” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete son iki hafta içerisinde (18-31 Ekim) bin 800 pozitif Coronavirüs vakası saptandığını, bunun da hastalığın dikey seyrinin göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Haravgi haberi “Hastane Koğuşları Alelacele Boşaltılıyor” başlığıyla aktardı.