Bir hafta içinde  yeni kabine

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, parti meclisinden de tam destek alarak çalışmalarına başladı. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Saner, hükümeti kurma çalışmalarını 15 Kasım’a kadar tamamlamayı hedefliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım’da adayı ziyaret edecek olması nedeniyle, hükümeti kurma çalışmalarının mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasını isteyen Saner’in öncelikli hedefi Halkın Partisi ile ortaklık kurmak.

42’nci hükümeti kuracak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner’i kabul ederek, KKTC’nin 42. hükümetini kurma görevini verdi.

Cumhurbaşkanlığında dün saat 10.30’da gerçekleştirilen görüşmede, hükümeti kurma görevini Saner’e veren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Anayasası’nın 106. Maddesi’nin kendisine verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu’nu oluşturmak üzere Başbakanlık görevini UBP Genel Başkan Vekili ve Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner’e verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Saner’den KKTC Anayasası’nın 106. ve 108. maddesi kapsamında gereğini yaparak sonucu kendisine bildirmesini isteyerek, ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Parlamento’ya bakıldığında en fazla milletvekiline sahip olması nedeniyle teamül gereği hükümeti kurma görevinin UBP’ye verilmesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Saner’in hükümeti kurma çalışmalarını en erken zamanda neticelendirmesini temenni ederek, başarılar diledi.

“Hükümetin bir an önce oluşturulması gerek”

Anayasa gereği hükümet kurma çalışmalarının 15 günde neticelendirilmesi gerektiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, memlekette bekleyen bir takım ekonomik ve sağlık meselelerinin sonuçlandırılması, halka hizmetin devam ettirilmesi, ekonomik sıkıntıların aşılması ve çalışmaların hızla devam ettirilmesi için hükümetin bir an önce oluşturulması gerektiğini vurguladı.

KKTC’nin 2021 yılı bütçesinin Meclis alt komitesinde görüşüldükten sonra, Genel Kurul’a havale edileceğini ve Kasım ayının 2’nci ve 3’üncü haftasında bütçenin görüşülerek, yılbaşından önce geçmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu bakımdan da hükümetin bir an önce kurulmasının önemli olduğuna işaret etti.

Tatar, “KKTC’nin içinde bulunduğu koşullar, gerek Covid-19 salgını, gerekse ekonomik sıkıntılar, bir an önce hükümetin kurulmasını gerektiriyor. Hizmetlerin devamı, bütçenin geçmesi halkımızın ve bizlerin beklentisidir. En gerçekçisi ve en uyum içinde çalışacak hükümet modeli neyse, en erken zamanda oluşturulması temennimizdir. Başarılar diliyorum.”

Saner’in 15 gün süresi var

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Saner de UBP adına kendisini görevlendirdiği için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Saner, UBP tüzüğü gereği parti meclisinden alınacak kararla hükümeti kurma görevini yürüteceklerini kaydetti.

Parti meclisinden çıkacak kararla en kısa zamanda, 15 günü beklemeden hükümet kurma çalışmalarını tamamlayacaklarına inanç belirten Saner, ülkenin acilen hükümete ihtiyacı olduğunu, bütçenin geçebilmesi için çok ivedi bir şekilde hükümetin kurulması gerektiğini vurguladı.

KKTC Anayasası’na göre Saner’in hükümeti kurma çalışmalarını 15 gün içinde tamamlaması gerekiyor.



UBP’den Saner’e tam yetki

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e vermesinin ardından UBP Merkez Yönetim Kurulu toplandı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, hükümet kurma konusunda UBP Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Ersan Saner görev ve yetki verdi.