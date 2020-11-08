Vietnamlılar partisinde bıçaklar konuştu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın, Anadolu Mahallesi’nde bulunan bir evde, Vietnam uyruklu işçilerin düzenlediği içkili parti kanlı bitti. Parti sırasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga evin dışında devam etti, Vietnam uyruklu Trliönct Van Dunct göğsünden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Dunct’u ağır yaraladığı iddia edilen K.H.N ise polis tarafından her yerde aranıyor.

Kanlar içinde yere yığıldı

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; dün akşam saatlerinde, Anadolu Mahallesi’nde bir evde toplanan Vietnam uyruklu 9 işçi, kendi aralarında içkili parti düzenledi, saat 22.30 sıralarında K.H.N isimli aranmakta olan zanlı ile Trliönct Van Dunct arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sokak ortasında devam etti, tartışma sonucunda, K.H.N tasarrufundaki bıçağı Dunct’un göğsüne saplayarak olay yerinden koşarak uzaklaşırken, Vietnam uyruklu yaralı kanlar içerisinde yere yığıldı.

Ameliyata alındı

Dunct bölge sakinleri tarafından çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Yaralının durumunun oldukça ciddi olduğu bildirilirdi. Olayın sonrasında Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ve Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeyi kordon altına alarak geniş çaplı inceleme yaptı, ekipler bir yandan bölgede olabileceğinden şüphelenilen zanlıyı, diğer yandan ise olayda kullanılan bıçağı didik didik aradı.

Elde edilen bilgilere göre; ağır yaralı Vietnamlı bu sabahın erken saatlerinde Lefkoşa Devlet Hastanesine nakledildi.