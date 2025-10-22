5 dikiş atıldı

Lefkoşa’da meydana gelen kadına yönelik şiddet olayıyla ilgili olarak tutuklanan K.Ç. mahkemeye çıkarıldı.

Teminatla serbest bırakılan zanlının alkol almaması yönünde uyarıda bulunduğu gerekçesiyle eşi Ş.K.’yi başına cep telefonuyla vurarak darp ettiği açıklandı.

Polis, olayın 16 Ekim 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında Ortaköy’de zanlının ikamet ettiği evde meydana geldiğini belirtti. Polis, zanlının içki içmemesini söylediği gerekçesiyle tartıştığı eşinin başına cep telefonuyla vurduğunu söyledi. Polis, olayın ardından Ş.K.’nin aynı gün Gönyeli Karakolu’na giderek şikayette bulunduğunu, ancak daha sonra vazgeçtiğini ve sadece eşinin uyarılmasını istediğini aktardı. Polis, aynı gün şikayetçinin temin edilen doktor raporunda başında darbeye bağlı kesi oluştuğunu ve 5 dikiş atıldığını öğrendiklerini açıkladı. Polis memuru; Ş.K.’nin 18 Ekim 2025 tarihinde yeniden karakola gelerek ifade verdiğini ve bu kez resmi olarak şikayetçi olduğunu bildirdi. Şikayet üzerine zanlının, 20 Ekim 2025 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, zanlının benzer bir sabıkasının bulunmadığını ifade ederek teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, ayrıca iki kefilin 950’şer bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

