Vinç ile kaldırıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da trafiğin en yoğun olduğu yerlerden olan Dedeoğlu Çemberinde dün ilginç bir olay yaşandı. Çekici aracın arkasına sağlam şekilde bağlanmayan tekne, araç çembere girdiği esnada yolun ortasına devrildi. Teknenin devrilmesinden dolayı trafikte uzun süreli bir aksama meydana gelirken, anayolun ortasına devrilen tekne bir vinç yardımı ile kaldırıldı. Teknenin kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine geri döndü.

Akaryakıt yola döküldü

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; dün saat 14.00 sıralarında, Gazimağusa'da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Dursun Karabatak yönetimindeki TKG 369 plakalı çekici araç ile ayrı bir çekici üzerinde bulunan gemiyi (tekneyi) çektiği esnada hurmalı çembere giriş yaptığı sırada çekici demirinin kopması sonucu gemi yol içerisine devrilmiştir. Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Geminin yol içerisine devrilmesi sonucu trafiğin bir süre aksamasına neden oldu. Olayda yol içerisine dökülen akaryakıttan dolayı yolda oluşan kayganlığı gidermek için yolda kumlama yapılması sağlanmış ve geminin yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafik akışına açılmıştır.