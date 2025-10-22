Yazık oldu

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki Emir Ber-kin Günhan kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, genç sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüjde bulunan trafik levhasına çarpması sonucu ger-çekleşti. Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı çıkarılan Günhan, hastaneye kaldırıldıktan 4 saat sonra yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza 21 Ekim 2025 tarihinde, saat 15.00 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu Serhatköy mevkiindeki meydana geldi. Emir Berkin Günhan yönetimindeki MB 612 plakalı salon araç, Güzelyurt istikametine doğru dikkatsiz seyrettiği sırada virajda kontrolden çıkarak refüjde bulunan trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç parçalara ayrılırken, ağır yaralanan Günhan, olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Günhan’ın ani vefatı, ailesi, yakın çevresi ve Lefkoşa toplumu tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.



