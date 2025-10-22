Sürücü yaralı kurtarıldı

Değirmenlik-Dağyolunda meydana gelen kazada TIR, 60 metrelik uçuruma düştü. Kaza ihbarı üzerine itfaiye, polis ve Sivil Savunma ekipleri bölgeye intikal etti. Bufavento Kavşağı’nı geçtikten sonra sola meyilli virajda kontrolden çıkarak uçuruma düşen TIR’ın sürücüsü 50 yaşındaki Mümin Özdoğan ekip-lerin titiz çalışması sonucunda sürücü araçtan çıkarıldı ve hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Viraja direksiyon hakimiyetini kaybetti

Polisten verilen bilgiye göre; kaza 21 Ekim 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Değirmenlik-Girne Anayolu üzerinde meydana geldi. Mümin Özdoğan yönetimindeki TUP 473 plakalı TIR ile Girne isti-kametine doğru seyrettiği sırada, Bufavento Kavşağını geçtikten sonra sola meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan dışarıya çıktı.TIR, çelik bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 60 metre derinlikteki uçuruma düştü. Araç sürücüsü düşmüş olduğu yerden itfaiye, polis ve Sivil Sa-vunma ekipleri tarafından çıkarıldı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.