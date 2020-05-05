Sanatçı Aysel Mirkasimova eserlerini sanatseverlerle paylaştı

Dünya genelinde yeni tip korona virüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte sanatçılar da salgına dikkat çekmek ve mücadeleye farklı bir bakış açısıyla destek vermek için resmetmeyi sürdürüyor. Bu bağlamda sanatçı Mirkasimova, akrilik ve yağlı boya tekniği kullanarak eserlerinde pozitif mesajlar vererek, inançlı olmayı ve yeni bir hayatın başlangıcını anlatmaya çalıştı.

Verilen bilgiye göre sanatçı Aysel Mirkasimova, yüz binlerce ölüme sebep olan korona virüs salgınına dikkat çekmek üzere ortaya çıkardığı eserleri hakkında şunları söyledi; “Yaptığım çalışmalarda pozitif mesajlar vermek istedim. Ne olursa olsun hayallerimizden vazgeçmemek adına ortaya çıkardığım esere "Dilek", dengede kalmamız gerektiği tasvire "Zen" ve tüm olumsuzluklar sonunda her şeyin bitiyor oluşuna “Filiz” adını vererek, yeniden daha da güçlenip hayata dönüyor oluşumuzu anlatmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün ayrı bir sanatçı tarafından, farklı teknikler kullanılarak ortaya çıkarılan eserler paylaşılmaya devam edecek



