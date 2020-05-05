Büyük memnuniyet yarattı

China Bazaar, Kanser Hastalarına Yardım Derneği çalışanlarına destek verdi

Büyük memnuniyet yarattı
banner432

 China Bazaar sahibi Mazhar İkbal, uzun bir süreden beri Kanser Hastalarına yardım Derneği’ne yaptığı yardımlara bir yenisini ekledi. Dernek Başkanı Raziye Kocaismail’in, Diyalog TV canlı yayınında çalışanların maaşlarını ödeyemeyecek duruma geldiklerini açıklaması sonrasında Mazhar İkbal yayına katılarak yardım vaadinde bulunmuştu.
   Yapılan açıklamada, bu sözün yerine getirildiği ve Kanser hastalarına Yardım derneği çalışanlarının maaşlarının ödenmesi için mali katkı sağlandığı bildirildi. Raziye Kocaismail, bu örnek davranışından dolayı Mazhar İkbal’e teşekkür etti.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Büyük kolaylık
Büyük kolaylık
  1. KIBRIS