Büyük memnuniyet yarattı

China Bazaar sahibi Mazhar İkbal, uzun bir süreden beri Kanser Hastalarına yardım Derneği’ne yaptığı yardımlara bir yenisini ekledi. Dernek Başkanı Raziye Kocaismail’in, Diyalog TV canlı yayınında çalışanların maaşlarını ödeyemeyecek duruma geldiklerini açıklaması sonrasında Mazhar İkbal yayına katılarak yardım vaadinde bulunmuştu.

Yapılan açıklamada, bu sözün yerine getirildiği ve Kanser hastalarına Yardım derneği çalışanlarının maaşlarının ödenmesi için mali katkı sağlandığı bildirildi. Raziye Kocaismail, bu örnek davranışından dolayı Mazhar İkbal’e teşekkür etti.