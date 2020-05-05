Türkiye’de turizmin başkenti Antalya ile Muğla'nın sahilleri ve meydanları boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen büyükşehirlerden turizmin başkenti Antalya ile Muğla'nın sahilleri ve meydanları boş kaldı.

Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de sessizlik hakim oldu. Kısıtlamadan muaf tutulanların dışında, dışarıda kimsenin olmadığı görüldü.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Sarısu ve Lara Plajları boş kaldı. Normal zamanlarda yüzlerce insanın yürüyüş ve alışveriş yaptığı kapalı yol ile Işıklar Caddesindeki tenhalık dikkati çekti.

Yaz dönemlerinde her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi bölgesinde ise sadece polis ekiplerinin bulunduğu görüldü.

Kısıtlamadan istisna tutulan fırıncılar, sabahın erken saatlerinde çıkardıkları ekmekleri, araçlarla vatandaşların evlerine ulaştırırken, çiftçiler ise tarla ve seralarında çalışmayı sürdürdü. Yaş sebze ve meyve halinde ise önceki günlere göre yoğunluğun az olduğu görüldü.

Muğla merkez ile turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Datça'nın ünlü sahilleri de en sakin günlerini yaşıyor…

