Güney'de sıkı denetim yapılıyor

Kıbrıs’ın kuzeyinde olduğu gibi güneyinde dünden itibaren iş yerlerinin büyük bir çoğunluğu yeniden çalışmaya başladı. Kepenkleri açan işyerlerinde öncelikle hijyen temizlik yapıldı. Çalışanlar ise maskelerini ve eldivenlerini takarak işe başladı.

Bu arada Rum Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Christos Andreou yaptığı açıklamada, polisin sınırlayıcı tedbirleri rahatlatma uygulamasına başlanmasından dolayı daha yoğun bir şekilde kontrol yapacağını ve polis kontrollerinin yoğunlaştırılacağını söyledi.

Christos Andreou, Rum Haber Ajansı’na: “Önlemlerin tam uygulanmasını sağlamamız gerekir. Amacımız kamu sağlığı ve güvenliğidir” dedi ve polisin, Denizcilik Müsteşarlığı, Ulusal Muhafız Ordusu, Sivil Savunma, dâhil diğer dairelerle yakın bir işbirliğinde bulunduğunu ifade etti.

Andreou, 110 polis aracı ile 250 polisin devriye görevi yapacağını; devriyelerin artırılacağını ve önlemleri uygulamayanlara ceza kesileceğini belirtti.



Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2020, 10:35