Can kaybı 250 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı 3 milyon 600 bini aştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 250 bini geçti.

Fransa'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 306 artarak 25 bin 201'e yükseldi. Öte yandan, son bir günde İtalya'da 195, İngiltere'de 288, İspanya'da 164, İran'da 74, ABD'de ise bin 142 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bini geçti. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bin 47'ye, vaka sayısı 3 milyon 603 bin 517'ye ulaştı.

Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 69 bin 8 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 29 bin 79 can kaybıyla İtalya, 28 bin 734 ile İngiltere, 25 bin 428 ile İspanya, 24 bin 895 ile Fransa, 7 bin 924 ile Belçika, 7 bin 51 Brezilya, 6 bin 866 ile Almanya, 6 bin 277 ile İran, 5 bin 82 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Kanada (3 bin 767), Türkiye (3 bin 397), İsveç (2 bin 769), Meksika (2154), İsviçre (1779), Hindistan (1395), İrlanda (1303), Rusya (1356), Peru (1286), Ekvador (1564) ve Portekiz (1063)."

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 1 milyon 169 bin 333 kişi iyileşirken 2 milyon 184 bin 137 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Fransa

Fransa'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 306 artarak 25 bin 201'e yükseldi. Fransa'da, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 201'e çıktı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1199 artışla 203 bin 253'e ulaştı. Covid-19 nedeniyle 3 bin 696'sı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 548 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 26 gündür düşmeye devam ediyor. İyileşen kişi sayısı da 619 artarak 51 bin 371'e ulaştı.

İngiltere

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 288 artarak 28 bin 734'e yükseldi. Sağlık Bakanı Matt Hancock'un günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 734, vaka sayısı 3 bin 985 artarak 190 bin 584 oldu. Ülkede bir günde yapılan test sayısı 85 bin 186 olurken, toplam test sayısı da 1 milyon 291 bine ulaştı. Hancock, hafta sonları sayıların genelde düşük çıktığını ve hafta içinde artmasını beklediklerini söyledi. Bu arada Sağlık Bakanı Hancock, geliştirdikleri Covid-19 takip uygulamasının, nüfusu yaklaşık 140 bin olduğu Wight Adası'nda denenmeye başlanacağını açıkladı.

İtalya

İtalya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 29 bin 79'a yükseldi. Covid-19 salgını yüzünden 56 gündür sıkı tedbirlerin uygulandığı ve dün önlemlerin kademeli olarak gevşetilmeye başlandığı 2. aşamaya geçen ülkede, salgına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif Covid-19 vaka sayısı 99 bin 980'e geriledi. Aktif vaka sayısı, 10 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 bin eşiğinin altına düştü. Ülkede bugüne kadar Covid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 211 bin 938 oldu.

İyileşenlerin sayısı dün 1225'lik artışla 82 bin 879'a çıktı.

İspanya

İspanya'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 164 artarak toplamda 25 bin 428 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Buna göre, ülkede Covid-19 teşhisi konulan hastalarda dün açıklanan ve 18 Mart'tan bu yana en düşük artış olan günlük ölüm sayısı dün de tekrarladı. Son 24 saatte 164 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da bu zamana kadar Coronavirüsten dolayı en fazla günlük ölüm sayısı, 950 ile 2 Nisan'da açıklanmıştı.

İran

İran'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 74 artarak 6 bin 277'ye yükseldi. İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde 74 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece toplam can kaybının 6 bin 277'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1223 artarak 98 bin 647'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 676'sının durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 79 bin 397 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

ABD

ABD'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1142 artarak 68 bin 636'ya yükseldi.

Dünya genelinde Covid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 750 artarak 1 milyon 189 bin 914'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1142 artışla 68 bin 636'ya yükseldi.

