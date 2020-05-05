“Okullar için  acele etmiyoruz”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni kabul ederek, Kovid-19 salgını ile ilgili bilgi aldı ve değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamaya göre, Çavuşoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, Tabipler Birliği ile görüş alışverişinde bulunmak ve sağlık açısından değerlendirmelerinden faydalanmak için görüşmeyi organize ettiklerini belirtti.

Görüşmede salgının eğitim üzerinde oluşturduğu etkileri, dikkat edilmesi gereken noktaları görüştüklerini ve bundan sonraki süreçte okullarda alınması gereken önlemler hakkında Birliğin önerilerini dinlediklerini kaydeden Çavuşoğlu, görüşmenin çok faydalı geçtiğini belirtti.

“Tabipler Birliği bugünkü açılmanın sonuçlarını iki hafta sonra görebileceklerini ve bu süreçte okulların kapalı tutulmasına devam edilmesi gerektiğini bizlere iletti. İki hafta sonra yeniden görüşüp değerlendirmede bulunacağız” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu okulların açılıp açılmaması konusunda bilim kurulunun önerilerinin dikkatte alacaklarının altını çizdi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut ise önemli bir süreçten geçildiğinin ve vaka sayısındaki düşüşün rehavete neden olmaması gerektiğinin altını çizerek, alınan önemlemlerin kademeli olarak azaltılması gerektiğine işaret etti.

Hastalığın çok hızlı yayıldığına dikkat çeken Gürkut, alınan önlemlerle sağlık sistemini boğmadan salgının kontrol altından tutulduğunu ancak vaka sayısının azalmasıyla herşeyin iyiye gittiği yönündeki algının doğru olmadını söyleyerek, “Şu anda amacımız sıfır vaka bulmak değil. Virüs kontrol edilerek sağlık sistemine fazla yüklenmeyecek bir şekilde insanlara enfekte olması ve bağışıklık kazanılması” dedi.

14 gün sonra durum değerlendirilebilir

Öte yandan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, okulların açılması için en sağlıklı değerlendirmenin dünden itibaren en az 14 gün geçtikten sonra oluşacak durumun değerlendirilmesi sonrasında yapılabileceğini belirtti.

Özlem Gürkut, 14 gün sonra KTTB Bilim Kurulu’nun durum değerlendirmesi yaparak tavsiye kararlarını ilgili taraflara iletmesinin planlandığını vurguladı.

Özlem Gürkut, yaklaşık 50 günlük karantinadan sonra birliğin riskli olarak değerlendirdiği büyük bir açılım gerçekleştirildiğini ve açılımla birlikte okulların yakın bir gelecekte açılmasının da gündeme getirildiğine işaret etti.