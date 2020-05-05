Türkiye’de can kaybı 3 bin 461

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de 64 kişinin daha Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kaybı sayısı 3 bin 461'e yükselirken vaka sayısı da bin 614 artarak, 127 bin 659 oldu. İyileşen vaka sayısı da 5 bin 15 artarak 68 bin 166 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte bin 614 kişiye yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 64 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 127 bin 659, toplam can kaybının 3 bin 461 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 35 bin 771 test yapıldı. Bu kapsamda 1614 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 64 hasta vefat etti, 5 bin 15 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 171 bin 138, toplam vaka sayısı 127 bin 659, toplam vefat sayısı 3 bin 461 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1384, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 727, toplam iyileşen hasta sayısı 68 bin 166 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark artmaya devam etti. Test sayısında yaklaşık 11 bin artışa rağmen yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

