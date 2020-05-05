İlginç bir uygulama

Kıb-Tek, kuruş dahil eksik fatura ödemesi yapan abonelerin nisan ayındaki indirimden yararlanamayacaklarını açıkladı

İlginç bir uygulama
banner432

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), kuruş dahil olmak üzere eksik fatura ödemesi yapan abonelerin nisan ayında uygulamaya konan indirimden yararlanamayacaklarını açıkladı.
Kurum, eksik fatura  ödemesi yapan abonelerin  indirimden yararlanabilmek için bakiye borçlarını dün ödemeleri gerektiğini duyurdu.
 Kıb-Tek açıklamasında 1 Nisan tarihinden itibaren indirimli faturaların uygulamaya geçtiği fakat yapılan incelemelerde faturalarını eksik ödeyen yurttaşlar tespit edildiği, faturasını eksik ödeyenlerin  indirimden yararlanamayacakları kaydedildi.
Eksik ödemeden doğacak mağduriyetin yaşanmaması adına eksik tutar ödemesinin bugün fatura ödemelerinde son gün olduğu için yatırılması gerektiği kaydedildi.
Kıb-Tek bünyesinde bulunan tüm veznelerin (Lefkoşa-Gazimağusa-Girne –Güzelyurt- Lefke-İskele-Mehmetcik - Yenierenköy) Kovid19 önlemleri içerisinde 15 Mayıs tarihine kadar perşembe günleri de dahil olmak üzere Sabah 08.00 – 12.00 saatleri arası çalışacağı belirtildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Güney'de sıkı denetim yapılıyor
Güney'de sıkı denetim yapılıyor
  1. GÜNEY