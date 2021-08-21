Tek tutuklu ‘Ecevit’

Suna ERDEN

Görevini yaptığı esnada Gökhan Takımcılar tarafından bıçaklanan polis memuru Fahri Toklu’nun yoğun bakımdan çıktığı belirtildi.

Toklu’yu üç yerinden bıçaklayan Gökhan Takımcılar’ın Rum tarafına kaçtığı kesinleşirken, olay günü onunla birlikte olan ve Akdoğan’da saklandığı evde yakalanan İbrahim Ecevit Takımcılar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, ek süre talep edildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada zanlı Takımcılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 17.00’de Gaziköy’de hırsızlık ihbarı üzerine polis memurları Kozal Debreli ve Fahri Toklu’nun olay mahalline gittiğini anlattı.

Polis, İbrahim Ecevit Takımcılar ve Gökhan Takımcılar’ın koşarak kaçmaya çalıştığını belirtti.

Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın Fahri Toklu’yu katlanan bıçakla sol göğüs, sırt kısmından ağır yaraladığını, ellerinin muhtelif yerlerinde de kesi oluşmasına neden olduğunu söyledi.

Soruşturma memuru, zanlıların daha sonra polis arabasının anahtarını aldıklarını anlattı.

Arabayı çöplüğe bırakıp kaçtı

Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın köy sakinlerinden İ.Ç’ye ait aracı alıp, kaçtığını açıkladı. Zanlının çaldığı arabayı Yiğitler Çöplüğü’ne bırakıp, kaçtığını kaydeden polis, aracın aynı gün bulunduğunu ifade etti. Polis, aracın bulunduğu yerde Toklu’yu yaralamakta kullanılan bıçağın bulunduğunu da söyledi.

Polis, olayla ilgili aranan zanlı İbrahim Takımcılar’ın Akdoğan’da tespit edilerek, tutuklandığını ve gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini anımsattı.

Soruşturma devam ediyor

Olayın ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fahri Toklu’nun yoğun bakımdan çıktığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir kişi olduğunu belirterek, zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.