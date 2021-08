Bu gidişe dur denmeli

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta son dönemlerde artan kriminal olay ve suç oranları ülke genelinde büyük bir tedirginlik yaratıyor… Kural ve kanun tanımazlığın hat safhaya ulaştığını, artık polis memurunun bile bıçaklandığını söyleyen vatandaşlar, ‘Bu gidişe bir dur denmeli’ diyor. Ülkeye giriş-çıkışlar başta olmak üzere sıkı asayiş denetimi uygulanması gerektiğine vurgu yapan vatandaşlar, polis sayısının da acile artırılması gerektiği görüşünde birleşiyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Gece evimizde rahat uyuyamaz hale geldik” diyerek tüm yetkilileri göreve çağırıyor.

Kıbrıs’ta hiç de alışık olmadıkları suç türlerini her gün gazetede okuduklarını, televizyonda izlediklerini dile getiren vatandaşlar, “Cezalar korkutucu değil. Adam yaralayan veya tecavüz suçu işleyen kişiler üç beş ay cezaevinde yatıp çıkıyor. Bu noktada cezaların caydırıcı hale getirilmesi lazım ki suç işleyen bir ikinci suçu işlemekten korkmalı” diyor…

Vatandaşlar ne dedi…?

Ahmet Ercanlı

“Hemen her gün farklı suçlar işlendiğini duyuyoruz. Bunun nedeni parasızlık mı işsizlik mi, bilmiyorum… Ancak endişe verici bir artış vardır. Geçtiğimiz gün bir polis memuru bıçaklandı ve bu suçluların kadar tehlikeli bir duruma geldiğini gösteriyor. Bu tür olaylar Kıbrıs’ta daha önceleri yaşanmazdı. Bu suçlar işleniyorsa bir yerde bir eksiklik var demektir. Polis sayısı yetersiz olabilir veya denetimler istenilen seviyede yapılmıyor. Pandemi döneminde polise çok yüklendiler. Yapmamaları gereken işler yüklediler. Zaten sayıları yetersiz bir de fazladan yük binince asayiş noktasında boşluklar olabiliyor. Suçların azalması için polis sayısı arttırılmalı ve daha fazla denetim yapılmalıdır. Öte yandan cezalar caydırıcı değildir. Adam yaralayan veya tecavüz suçu işleyen kişiler üç beş ay cezaevinde yatıp çıkıyor. Bu noktada cezaların caydırıcı hale getirilmesi lazım ki suç işleyen bir ikinci suçu işlemekten korkmalı.”

Gürcan Özçığır

“Bu işin altında yatan neden, nedir bilmiyoruz ancak alışık olmadığımız suçlarla karşılaşıyoruz ve bu her geçen gün çok hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Eskiden kapı ve pencerelerimiz bir yere gideceğimiz zaman açık kalıyor ve bir şey olmuyordu. Şimdi kapılarımıza birden fazla kilit vuruyoruz. Bu da yetmiyor komşumuza evimize mukayyet olmasını istiyoruz. Bana göre suç işleyenlerin artmasının nedeni asayiş boşluğudur; tedbirlerin yetersizliğidir. Polisi ve tedbirleri güçlendirmediğimiz sürece suçlar artmaya devam edecektir. Bir an önce gereken önlemler alınmalıdır diye düşünüyorum.”

Nevcihan Acar

“Gazetelerden ve internet aracılığı ile takip ettiğimiz kadarıyla suç oranlarında çok ciddi bir artış söz konusudur. Geçtiğimiz gün bir polis memurunun bıçaklanması olayı bizlere artık suçluların kontrol edilemeyecek noktaya geldiğini gösteriyor. Polisin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Polis sayısının nüfusa göre arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca işlenen suçlara verilen cezaların caydırıcı olmadığını düşünüyorum. Cezaların daha da ağırlaştırılması gerekiyor. Suç işleyenler tabiri caizse iki üç gün içinde serbest kalabiliyorlar. Böyle olunca da suçlular “cezamı çeker çıkarım” düşüncesine giriyor. Suç oranlarının artmasının bir diğer nedeni de ekonomik darlık olabilir.”

Mustafa Başlar

“Genel olarak sosyal medya ve gazetelerden işlenen suçları ve suçlardaki artışları takip ediyoruz. Suçlar her zaman var ve var olmaya da devam edecektir. Artan suçlar karşısında yargı, yürütme ve polis aynı anda iş birliği içerisinde çalışmalıdır. Polis sayısının yeterli olmadığını düşünüyorum. Polisin halkın güvenliğinin yanı sıra kendi güvenliğini de iyi sağlaması gerekiyor. Cezalar caydırıcı olmalıdır ancak ondan önce ülkeye giren insanların sorgulanması, ülkede nerede nasıl yaşadığı kesinlikle denetlenmelidir. Bu küçücük ülkede bir avuç toplumda bunu yapamıyorsak bir yerde bir eksiklik vardır ve çok üzücü bir durumdur.”

Turgut Avcısoyu

“Son zamanlarda suç oranlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Her şey her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Bugün polisi bıçaklayarak kaçabilecek noktaya gelindiyse kesinlikle bir şeyler yanlış yapılıyor demektir. Suçların bu kadar artması ülkeye giriş -çıkışlarda yeteri kadar denetim ve sorgulama yapılmadığını gösteriyor. Ülkeye girenlerin neyin nesi olduğunu, ülkeye ne yapmaya geldiğini ve parası olup olmadığını iyice araştırmaları gerekiyor. Parası olmayan kişiler bu ülkeye geldiği zaman suç işlemeye meyillidirler. Cezalar korkutucu değildir. Suç işleyenlere verilen cezalar caydırıcı olursa kişi ikinci kez suç işlemekten korkacaktır.”

Hüseyin Çocuk

“Ülkemizde son zamanlarda suç oranlarının yükseldiğini düşünüyorum. Hemen her gün işlenen suçlarla ilgili adli haberler görüyoruz. Bunun nedeninin ülkeye giriş-çıkışların yeteri kadar iyi yapılmamasıdır. Giriş-çıkışlarda çok sıkı denetimler yapılmalıdır. Adam cebinde üç kuruşla geliyor ve parası bitince hırsızlık, gasp gibi suçlara meyilleniyor. İşlenen suçlara verilen cezaların caydırıcı olmadığını düşünüyorum. Bu konularda yetkililer gerekli düzenlemeleri yaparak suçları azaltmak konusunda çalışmalıdırlar. Ayrıca insanların kazançları azaldıkça bu ülkede daha fazla suç işlenecektir.”

İsmail Çelik

“Suç oranlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Suçların bu denli artmış bizi endişelendirmektedir. İşsiz, parasız insanların bu ülkede olması suç işlenme oranını daha da arttıracaktır. İşlenen suçlara verilen cezaların yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bu noktada öncelikle cezaları gözden geçirilmeli, ülkeye giriş-çıkışlar denetlenmeli ve bu konularda nasıl tedbirler alınması gerektiği üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. Her elini kolunu sallayan KKTC’ye kolayca girebiliyor. Bundan kurtulmamız gerekiyor.”

Medeni Işık

“Son zamanlarda KKTC’de suç oranlarında ciddi bir artış vardır. Bu olayların artmasının nedeni işsiz, parasız kalan insanların psikolojilerinin bozulmasıdır. Bu süreç böyle devam ederse suç oranının daha da artacağını düşünüyorum. İşlenen suçlara verilen cezaların caydırıcı olmadığını düşünüyorum. Öyle cezalar getirilmelidir ki suç işleyen bir kez daha suç işlemesin. Bu konuda yetkililerden çalışma yapmasını, ülkeye giriş-çıkışlarda daha sıkı denetimler getirmesini talep ediyoruz.”