Tutuksuz yargılanacak

Demirhan’da Çağlar Yüksel’in darp edilmesiyle ilgili tutuklanan Okan Bolatçıoğlu Lefkoşa’nın ardından dün de Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da ciddi darp suçundan duruşmaya çıkarılarak, teminata bağlanan zanlı dün silah, mermi ve cop tasarruf ettiği gerekçesiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Demirhan’da darp edilen Çağlar Yüksel meselesiyle ilgili soruşturma kapsamında 13 Ağustos tarihinde Bolatçıoğlu’nun aracında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 9 mm çapında tabanca, şarjöre takılı durumda 15 adet 9 mm çapında canlı mermi ve 50 santim uzunluğunda demir cop bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldığını, aleyhinde toplam 7 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, bulunan silah ve mermilerin balistik incelemesinin sürdüğünü, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarını geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme,10 bin nakit teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlıyı yargılanmak üzere serbest bıraktı.