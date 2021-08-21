Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 171 pozitif vakaya rastlanırken, 19 Ağustos tarihinde Acil Durum Hastanesi’ne yatan 80 yaşındaki M.E. (K) yaşamını yitirdi.

Güney Kıbrıs’ta ise 311 yeni Covid-19 vakası belirlendi, 5 kişi de hayatını kaybetti. Kuzey ve güneyde yüksek seyreden vaka sayıları üzerine her iki kesimde aşı çağrısı yapıldı. Yapılan çağrılarda toplum ve bireysel sağlık için aşılanmanın şart olduğu belirtildi.

142'si yerel

Kuzeyde son 24 saatte yapılan 18 bin 252 test sonucu, 142'si yerel 171 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi vefat ederken, 117 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 5 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldi, 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 142 kişi ise yerel vaka.

Vakalardan 60 kişi Lefkoşa, 38 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'nden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa:

Lefkoşa Merkez-12 / Gönyeli 14 /Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-3 / Yenişehir-1/Akıncılar-3/ Terminal-1/ Hamitköy-1/ Surlariçi-2/ Alayköy-2/ Metehan-3/ Haspolat-3/ Çağlayan-1/ Marmara-2/ Köşklüçiftlik-2/ Meriç-1/ Kumsal-1/ Ortaköy-3 Yenikent-4

Girne:

Girne Merkez- 16/ Alsancak-2/ Karaoğlanoğlu-3/ Boğazköy-3/ Doğanköy-4/ Yukarı Girne-1/ Aşağı Girne-1/ Taşkent-1/ Karakum-2/ Çatalköy-2/ Ozanköy-2/ Lapta-1

Gazimağusa:

Gazimağusa Merkez-15 / Maraş-2/ Sakarya-2/ Beyarmudu-5/ Vadili-1/ Baykal-2/ Anadolu-1/ Ulukışla-1/ Güvercinlik-1/ Yeniboğaziçi-2

İskele:

İskele Merkez-5

Güzelyurt:

Güzelyurt Merkez-2/ Bostancı-2

Lefke

Lefke Merkez-2 / Doğancı-1

Covid-19 genel tablo

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2. 268.947

Toplam Vaka Sayısı: 14.603

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.494

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2063

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1828

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 144

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 46

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

Aşı ve bileklik

Ülke Genelinde Dün Yapılan Aşı Miktarı: 3708

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 549

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 247

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3472

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 37.867.