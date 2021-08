Hayatlarında bir ‘ilk’ yaşadılar

Ömer KADİROĞLU

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün yine çok sayıda sosyal faaliyete katıldı… Sabah erken saatlerde müzakereci Ergün Olgun’la birlikte deniz kenarında yürüyüş yapan Tatar, daha sonra Haspolat yakınlarında bulunan Hala Sultan Camisi’ne giderek Cuma namazını kıldı…

Camide çoğunlukla KKTC’de yaşayan Asya ve Afrika kökenliler vardı…

Namaz sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar’ın etrafında toplanan Asya ve Afrikalılar birlikte hatıra fotoğrafı çekti…

Tümü hayatlarında ilk defa bir Cumhurbaşkanı ile birlikte namaz kılıp, fotoğraf çekmekten mutlu olduğunu söyledi…

Tatar ise sosyal medya paylaşımında “Hala Sultan Camisinde Cuma namazını eda ettik” dedi.

St. Hilarion’da felaketten dönüldü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün sabah St. Hilarion Kalesi’nin batı cephesinde başlayan yangının kısa sürede müdahale ederek söndürüldüğünü belirtti.

Bölgedeki Kolordu komutanının kendisini bilgilendirdiğini kaydeden Tatar, alevlerin askerler tarafından erken fark edilmesi sebebiyle; askerler, Orman Dairesi ve İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyük bir yangının önüne geçildiğini ifade etti.

Yarım saat gecikme felaket olurdu

Kendisine bilgi veren Kolordu komutanının “yarım saat sonra müdahale edilseydi, her şey için çok geç kalınabilirdi” şeklindeki sözlerini de aktaran Tatar, çabalarından dolayı Kolordu komutanına ve alevleri fark eden gözcülere teşekkür ederek bir facianın engellendiğine vurgu yaptı.

Türkiye’deki, Yunanistan’daki ve Karşıyaka’daki yangın olaylarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, gözetleme yapanların ve Orman Dairesi çalışanlarının her an teyakkuzda olması gerektiğini ifade etti.

KKTC’den Sivil Savunma, Orman Dairesi ve İtfaiye ekiplerinin Türkiye’deki yangın söndürme çalışmalarına katıldığında hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu ekiplere, gösterdikleri üstün çabalardan dolayı teşekkür etti.

Birimler teyakkuzda olmalı

Aşırı sıcaklar geçene dek tüm birimlerin teyakkuzda olması gerektiğini vurgulayan Tatar, öncelikli hedefin yangın çıkmaması, çıkarsa da çok kısa sürede söndürülmesi olduğunu bildirdi.

Vatandaşların sorumluluğuna da işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yol kenarlarına izmarit, ormanlara cam atılmaması uyarısı yaptı. Tatar, piknik yapmanın ve ateş yakmanın yasaklandığını da hatırlatarak ülke ormanlarını korumanın herkesin görevi olduğunu belirtti.