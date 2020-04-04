Tekme atıp tükürdü

Tüm uyarılara rağmen kısmı ve tam sokağa çıkma yasağını ihlal edenler olurken, bazıları da hem suç işliyor hem de müdahale eden görevli memurlara saldırıyor. Girne'de dün sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir kişi polise saldırdı.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında devriye görevi yapan iki polis mensubu, saat 10.00 sıralarında Cengizhanlı Sokak üzerinde yaya olarak yürümekte olan M.K.’den (E-61) izahat istedi.

Görevli polislere makul mazeret veremeyen M.K., arkadaşına gideceğini söyledi.

İzinsiz olarak sokağa çıkan ve tutuklanacağı polis tarafından kendisine bildirilen M.K. bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp tutuklanmaya direnç gösterdi. Zanlı Polislere tekme savurdu ve görevli polisin üzerine tükürdü. Tutuklanan M.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.