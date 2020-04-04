Toplamda 29 kişi

Coronavirüs, İngiltere’de yaşayan bir Kıbrıslı Türk’ün daha yaşamına neden oldu.

Uzun süredir Londra’da yaşamını sürdüren Ersin Mehmet Soyalan, Coronavirüs nedeniyle dün sabah yaşamını yitirdi. Ersin Mehmet Soyalan’a iki gün önce Covid-19 teşhisi konduğu belirtildi.

Soyalan’ın 1945 doğumlu ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İngiltere'de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 29’a ulaştı.

Elmaziye Kamil, Mustafa Ahmet, Kâmil Ahmet (87), Ahmet Rasit, Yıldıray Faik, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman, Hasan Ali, Hüseyin Yusuf Şufta, Zülfiye Osman, Güney Osman Tarzan (77), Safi Levent, Mustafa Mehmet, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan, Rahme Erdoğan Tayip, Fezile Mustafa, Doğan Ahmet Konkurt (72), Arif Niyazi, Samime Bilginer (79), Çetin Çetinkaya, Serdar Bali, Tayfun Salih (54), Ahmet Kâmil (62), Osman Mehmet (60), Özkan Hüseyin, Hatice Yusuf (Veci) (85) Türker Enver (63) ve Ersin Mehmet Soyalan (75).