Sürat yine ilk sırada 

Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 2 bin 75 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin 437’si rapor edilirken, bir sürücü tutuklandı, 41 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle;

“267’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 14’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 28’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 3’ü kayıtsız araç kullanmak, 1’i işletme izinsiz yolcu taşımak (korsan taksi), 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 93’ü diğer trafik suçları.”

Bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Gönyeli'de dün saat 15.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen bir trafik kazasında bir kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre kaza Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Gözde Kasapoğlu (K-32) yönetimindeki RA 561 plakalı aracı ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Kiler-1 market önlerine geldiğinde, o esnada kaldırımdan dikkatsizce yola inen bisiklet sürücüsü Hüseyin Kunduz'a çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Hüseyin Kunduz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, Girne Dr. Suat Günsel Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı

Araç sürücüsü tutuklandı.