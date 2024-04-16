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Ecdada şükran sunuldu

Kıbrıs Vakıflarının kuruluşunun 453’üncü ve İngilizlerden Kıbrıs Türk halkına devrinin 68’inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi

Ecdada şükran sunuldu
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Mehmet KARA- Afet İLBAN     
Kıbrıs Vakıflar İdaresinin 453. kuruluş yıl dönümü ve Vakıfların İngilizlerden Kıbrıs Türk halkına devrinin 68. yılı, etkinliklerle kutlanıyor.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Mustafa Tümer, yönetim kurulu üyeleri, kurum müdürleri ve çalışanları, Vakıfların Kıbrıs Türkü’ne devrinin sağlanmasında öncülük yapan varoluş mücadelesi önderi Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrini ziyaret etti.
Öte yandan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Merkez Binasında tören düzenlendi.
Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Üyeleri, Evkaf çalışanları, bazı bürokratlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla devam etti. Daha sonra konuşmalara geçildi.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, “Vakıfların Kıbrıs Türkü’ne devrinin sağlanmasını başta Dr. Fazıl Küçük olmak üzere Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve tüm silah arkadaşlarına borçluyuz.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, Tangül Ünal Çağıner Vakfı ana sponsorluğundaki “Vakıf ve Yardımlaşma” konulu 1.Ortaokullar Arası Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Ödül ve plaketleri takdim edildi
Konuşmaların ardından “Vakıf ve Yardımlaşma” konulu 1.Ortaokullar Arası Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni yapıldı. Dereceye giren öğrenci ve öğretmenlerine ödül ve plaketleri takdim edildi. Yarışmada dereceye öğrencilerin isimleri şu şekilde:

6.sınıf

1-Berre Minel Arslan  Girne Amerikan Koleji

2-Hanife Şöföroğlu   Güzelyurt TMK

3-Erke Doruk İşeri     TMK

-7.sınıf

1-Pembe Sadeli   Bayraktar Ortaokulu

2-Huriye Şık    TMK

3-Belgin Haydaroğulları  Güzelyurt TMK

-8.sınıf

1-Melis Atay    TMK

2-Nil Yörütmen     Güzelyurt TMK

3-Zehra Çaktu    Güzelyurt TMK 

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