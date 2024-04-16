Uzun bayram tatili sonrasında dün toplanan Mecliste ‘sahte diploma’ tartışması yaşandı.

Erhürman, yürütülen soruşturmalarla ilgili bilgi talep ederken “üzeri kapatılacak” yönündeki endişelere dikkat çekti. Erhürman, Türkiye’ye girişi yasaklananların konusuna da değinerek bu konunun artık can yakıcı ve iki ülke ilişkilerini zedeleyen bir duruma dönüştüğünü söyledi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise ‘sahte diploma’ yerine ‘geçersiz diploma’ ifadesini kullandı.

Erhürman: Süreç doğru yönetilmedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisinde, yaptığı konuşmada geçersiz diploma konusuyla ilgili ortaya atılan “soruşturmaların üzerinin kapatılacağı” algısı yaratıldığını ifade etti.

Erhürman, diploma meselesi ile ilgili ülke kapsamında bir soruşturma yapılması gerektiğini belirtti.

Polis Genel Müdürlüğünün kamuoyunu bilgilendirmesi, YÖDAK’ın da gereken araştırmaları YÖK ile birlikte yapması gerektiğine işaret eden Erhürman, kamuoyunda oluşan algının değiştirilmesi için bunların şart olduğunu söyledi.

Yükseköğretimin ülkenin can damarı olduğunu, ülke insanının yetiştirilmesi açısından da büyük önem taşıdığını ifade eden Erhürman, eğitim kurumlarıyla ilgili yönetim sorunu olduğunu kaydetti.

Erhürman, muhaceret izinleriyle ilgili yapılan değişikliklerin de mağduriyet yarattığını belirterek, insanlara öngörüsüz bir ortam yaratıldığını, süreçlerin doğru yönetilemediğini, denetimler yapılmadığını, yapılsa da doğru yapılmadığını anlattı.

"Sistemi bir bütün olarak düşünmedikçe bu işlere çözüm bulamayacağımı çok açıktır" diyen Erhürman, kaçak insan sayısının bilinmediğine işaret etti.

Erhürman, sonuç olarak Polis ve YÖDAK’tan diploma meselesi, Türkiye Cumhuriyeti ve ülke yetkililerinden de yurttaşların yasaklanması ile ilgili açıklama beklediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu: YÖK 10 gün burada

Erhürman'ı yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, geçersiz diplomalar konusunda polisin geniş bir ekiple çalışmaya devam ettiğini, çalışmaların yavaşlatılmadığını söyledi.

Çavuşoğlu YÖK’ün 10 gün burada çalışmalar yapacağını ve bir rapor ortaya çıkacağını ifade etti.

Çavuşoğlu eğitim kurumlarının denetlenmesi ile ilgili zafiyet olduğu eleştirilerinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, “Akşamdan sabaha iş yapmadıklarını” söyledi; denetimlerin sürekli yapıldığını, 3-4 kez bu denetlemelerin yapıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, eğitim yanında muhaceret ile ilgili çalışmaların da yapıldığını, kimsenin mağdur edilmediğini ifade ederek, eğitim kurumları ile ilgili tavırlarının net olduğunu, eğitim için çalışan kurumların bundan sonra da açılabileceğini, eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya devam edeceklerini, ancak denetimlerin süreceğini, kuralların yenileneceğini, buna göre eğitim verenlerin yaşamını sürdüreceğini, eğitim veremeyenlerin de kapanacağını anlattı.

Hiçbir eğitim kurumunu kapatmadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, sorunların çözümüne yönelik destek vermeye devam ettiklerini, eğitim kurumlarına yönelik denetimlerin yapıldığını söyledi.

Sahte" değil "geçersiz" diploma

“Sahte diploma” konusunun da doğru bir tartışma olmadığını, ülkede “geçersiz diploma” tanımlamasının daha doğru olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu diplomaların YÖDAK tarafından geçersiz kılınması gerektiğini söylediğini anımsattı, Güzelyurt’taki olaya benzer bir durum varsa bu denetim ve soruşturmanın ülke genelinde yapılmasının önemine işaret etti.

YÖDAK’ta denetim çalışmalarının sürdüğünü, çalıştığını anlatan Çavuşoğlu, YÖK’ün de ülkeye geldiğini, geniş bir çalışma yapacağını belirtti.

Soruşturma geniş çaplı sürüyor

Polis geniş bir ekiple çalışmaya devam ediyor, çalışmalar yavaşlatılmadı

Polisin de geniş bir ekiple çalışmaya devam ettiğini, çalışmaların yavaşlatılmadığını belirten Çavuşoğlu, bakanlık ve hükümet olarak bu çalışmalara destek verdiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, hiçbir şüpheye yer bırakmadan bu sürecin tamamlanacağını ifade ederek, ülke yüksek eğitiminin hiçbir şekilde zarar görmeyeceğini, kimsenin eğitimi lekelemesine müsaade etmeyeceklerini, bu sorunu avantaja çevireceklerini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024, 09:59