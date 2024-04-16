Deneyimler paylaşılacak

Gözde Süreç SARI

Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel’in himayelerinde “KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Stratejileri Paneli” dün Girne Acapulco Otel’de başladı.

Yarın sona erecek panel, Ankara Üniversitesi Rektörünün başkanlığında, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Uluslararası Bilişsel Davranış Terapileri Derneği (International Cognitive and Behavioural Psychotherapies Society) ile Gönyeli-Alayköy Belediyesinin paydaş olarak katkılarıyla Acapulco Hotel’in sponsorluğunda yapılıyor.

Açılış konuşmalarıyla başlayan Panel çerçevesinde çarşamba günü yapılacak toplantı sonunda oluşturulacak taslak rapor, Başbakanlığa sunulacak.

Açılış konuşmalarının ardından Uluslararası Bilişsel Davranış Terapileri Derneğinin bireylerin ve kurumların uyuşturucuyla mücadeledeki katkılarını onurlandırmak ve bu alandaki bilinçlendirme çabalarını teşvik etmek amacıyla hazırladığı ödül töreni yer aldı.

Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, Üstel, Panele katılan herkese teşekkür ettiği konuşmasında, “Bugün, uyuşturucu ile mücadele konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyimlerimizi paylaşacağımız bu platformda bir aradayız.” dedi.

Gençler ve çocukların geleceği adına bu süreçte emek veren herkese minnettar olduğunu dile getiren Üstel, gelecek nesiller için umut dolu bir yarın inşa edebilme temennisinde bulundu.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bürokrat kimliğiyle uyuşturucu ile mücadele konusundaki çalışmalarını dile getirerek, belediye başkanı seçilmesinin ardından da uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık yaratma noktasında çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

