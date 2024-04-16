Katliama göz yumuluyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının en büyük küresel sorunlardan biri olduğunu, Gazze’deki durumun da dünya halkının sorunu olması gerektiğini belirtti.

Öztürkler, İran’ın İsrail’e misilleme saldırısı konusunda yaptığı yazılı açıklamada, “İran’ın İsrail’e misilleme saldırısıyla mağdur pozisyon yaratılmaya çalışıldığını; İsrail’in bugüne değin 70 bin tondan fazla bomba kullandığı saldırılarına, katliamlarına ve insanlık suçlarına adeta kılıf olacak bir algı dalgasının dünya kamuoyu tarafından gittikçe yükseltildiğini” belirtti.

Kıbrıs Türk halkı olarak orantısız İsrail saldırılarının durdurulması adına mazlumun yanında durmak gerektiğini belirten Ziya Öztürkler, “Bölgesel istikrarı tehdit eden, Gazze’deki 2,3 milyon insanın 2 milyonunu göçe zorlayan İsrail saldırıları ve şiddet kültürü, en büyük küresel sorunlardan biri olmuştur” dedi.

Öztürkler, “Burada yitip giden canlar, yıkımlarla ortaya çıkan sağlıksız koşullar, bulaşıcı hastalıklar ve savaşın olumsuz etkileri ile yaşanan göçler, sadece Gazze’deki masum sivillerin değil dünya halklarının sorunu olmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’den itibaren orantısız güç kullanarak, Gazze’ye her gün onlarca saldırı düzenlediğini ifade eden Öztürkler, İsrail’in 6 ayda, çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlının yaşadığı Gazze’ye yönelik 2 bin 973 katliam gerçekleştiğini, bunun tüm dünyanın gözü önünde yapıldığını belirtti.

Öztürkler, İsrail saldırılarında 15 bine yakın çocuk ve 10 bine yakın kadının yaşamını yitirdiğini, binlerce insanın enkaz altında kaldığını, hastane kayıtlarına göre ise 33 bin 686 kişinin ölüğü, 76 bin 309 kişinin de yaralandığını belirtti.