Telefonu inceleniyor

Suna ERDEN

Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi sarma sigara şeklinde satışa sunduğu iddia edilen Zambiya uyruklu 20 yaşındaki Kunda Kaunda Lembalemba dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kaldığı yurt odasında yapılan aramada toplam 19 adet uyuşturuculu sigara ve 5 gram kenevir ele geçirilen zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verildi.

Polis memuru; 13 Mart 2025 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Haspolat'ta faaliyet gösteren bir üniversitenin öğrenci yurdunda kalan zanlının odasında arama yapıldığını söyledi. Polis; yapılan aramada komodinin çekmecesi içerisinde bir gram öğütülmüş vaziyette hintkeneviri, elbise dolabı içerisinde 19 adet içime hazır sarılı vaziyette içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olan sarma sigara ve 6 adet ayrı alüminyum folyoya sarılı toplam ağırlığı 5 gram olan hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis memuru; zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis; bu süre içerisinde emarelerin analize gönderildiğini, uyuşturucuyu aldığı yerin ziyaret edildiğini belirtti. Polis; soruşturmanın devam ettiğini, zanlının uyuşturucu maddeyi nasıl temin ettiğine dair araştırma yapıldığını, bu amaçla telefon görüşmelerinin incelendiğini belirterek, 4 gün ek süre talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

